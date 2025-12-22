Grenoble: un homme armé stoppé par des tirs de la police

Lundi matin, une intervention policière à Grenoble s’est soldée par deux tirs contre un homme, armé d’un couteau, qui a été hospitalisé.

Un policier a tiré à deux reprises et blessé un homme qui était menaçant avec un couteau, lundi matin dans une avenue du centre-ville de Grenoble, a-t-on appris de source policière.

L'homme, âgé de 34 ans, a été hospitalisé et son pronostic vital n'est pas engagé, selon la même source, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Un matin sous haute tension dans le centre de Grenoble (image d'illustration) Keystone

Les policiers ont été d'abord appelés vers 9h pour un homme qui était menaçant dans une auto-école. A leur arrivée sur place, l'homme a pris la fuite, et a été poursuivi par des policiers, selon cette source.

Il sort le couteau

Arrivé sur un boulevard dans le centre-ville, le suspect armé de son couteau s'est alors dirigé vers l'un des policiers qui a fait usage de son arme, a précisé cette source.

L'homme a été touché par deux tirs, selon une autre source policière. Atteint à une main et en haut du corps, il a été pris en charge en urgence absolue par les premiers secours, avant d'être hospitalisé sans pronostic vital engagé, ont précisé les pompiers à l'AFP.

Deux enquêtes

Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire et l'autre menée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) à la suite de l'usage de l'arme de service par le policier, a ajouté cette seconde source policière.

Contacté par l'AFP, le parquet de Grenoble n'était pas immédiatement joignable.

Samedi midi dans le centre d'Ajaccio, un homme de 26 ans armé d'un couteau a menacé des passants avant d'être tué par la police. (jah/ats/afp)