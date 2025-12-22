en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

Grenoble: un homme armé stoppé par des tirs de la police

Grenoble: un homme armé stoppé par des tirs de la police

Lundi matin, une intervention policière à Grenoble s’est soldée par deux tirs contre un homme, armé d’un couteau, qui a été hospitalisé.
22.12.2025, 12:2922.12.2025, 12:29

Un policier a tiré à deux reprises et blessé un homme qui était menaçant avec un couteau, lundi matin dans une avenue du centre-ville de Grenoble, a-t-on appris de source policière.

L'homme, âgé de 34 ans, a été hospitalisé et son pronostic vital n'est pas engagé, selon la même source, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

La police française a arrêté trois suspects après une rixe mortelle en pleine rue à Besançon (photo prétexte).
Un matin sous haute tension dans le centre de Grenoble (image d'illustration)Keystone

Les policiers ont été d'abord appelés vers 9h pour un homme qui était menaçant dans une auto-école. A leur arrivée sur place, l'homme a pris la fuite, et a été poursuivi par des policiers, selon cette source.

Il sort le couteau

Arrivé sur un boulevard dans le centre-ville, le suspect armé de son couteau s'est alors dirigé vers l'un des policiers qui a fait usage de son arme, a précisé cette source.

L'homme a été touché par deux tirs, selon une autre source policière. Atteint à une main et en haut du corps, il a été pris en charge en urgence absolue par les premiers secours, avant d'être hospitalisé sans pronostic vital engagé, ont précisé les pompiers à l'AFP.

Deux enquêtes

Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire et l'autre menée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) à la suite de l'usage de l'arme de service par le policier, a ajouté cette seconde source policière.

Contacté par l'AFP, le parquet de Grenoble n'était pas immédiatement joignable.

Samedi midi dans le centre d'Ajaccio, un homme de 26 ans armé d'un couteau a menacé des passants avant d'être tué par la police. (jah/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
L'accent qui rend fou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ça continue de chauffer entres les Etats-Unis et le Venezuela
Le Venezuela a dénoncé samedi le «vol» par les Etats-Unis d'un second pétrolier au large de ses côtes, quelques jours après la mise en place par Washington d'un blocus naval visant à accentuer la pression économique sur le pays.
En début de semaine, le président américain Donald Trump a annoncé la mise en place d'un «blocus total» contre des pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela. Il a même déclaré vendredi qu'il n'excluait pas une guerre avec ce pays pétrolier d'Amérique du Sud, bête noire des Etats-Unis depuis des décennies.
L’article