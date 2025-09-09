Sébastien Lecornu est le nouveau Premier ministre français. Image: keystone

Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a été choisi pour le poste de Premier ministre.

L'annonce est tombée ce mardi soir: le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, âgé de 39 ans, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron.

Une nomination qui survient quelques heures à peine après que son prédécesseur, François Bayrou, ait remis sa démission au président français, plongeant l’exécutif français dans une nouvelle zone de turbulences.

Sébastien Lecornu sera chargé de «consulter» les partis en vue de «bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois». La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon, ont annoncé les services du gouvernement mardi soir.

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a dénoncé de son côté sur BFMTV une «provocation» et «un non-respect total des Français», estimant que «tout ça va mal se terminer».

«Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique» Marine Tondelier

(ag/ats)