Attaque en Angleterre: motif terroriste écarté

La police a écarté dimanche un motif «terroriste» après l'attaque à l'arme blanche la veille dans un train près de Cambridge, en Angleterre. Au moins dix blessés sont à déplorer, dont neuf graves. Deux suspects ont été arrêtés.

Le motif de l'attaque n'est pas connu pour l'heure. Keystone

«A ce stade, rien ne suggère qu'il s'agisse d'un incident terroriste», a déclaré un responsable de la British Transport Police lors d'un bref point presse. Il a également précisé que les deux personnes interpellées pour «suspicion de tentative de meurtre», sont un homme noir de 32 ans, de nationalité britannique, et un homme de 35 ans, de nationalité britannique et d'origine caribéenne.

Les forces de l'ordre ont été alertées en fin de journée d'un incident à bord d'un train qui circulait vers Londres, dans l'est de l'Angleterre. Suite au déclenchement du système d'alarme, elles sont intervenues en gare d'Huntingdon, proche de Cambridge.

La police avait précédemment indiqué que «plusieurs personnes avaient été poignardées» et «deux personnes arrêtées» pour cette attaque qualifiée «d'extrêmement préoccupante» par le premier ministre britannique, Keir Starmer.

«Du sang partout»

Des témoins interrogés par The Times évoquent un homme avec un grand couteau et des passagers cachés dans les toilettes du train pour se protéger.

Un témoin cité par plusieurs médias décrit un homme courant dans le wagon, le bras ensanglanté, en criant: «Ils ont un couteau!». Un autre a rapporté avoir vu «du sang partout».

Les secours régionaux ont affirmé avoir mobilisé «une réponse d'ampleur» au niveau de la gare d'Huntingdon. Le train en question était parti à 18h25 de la ville de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre, avec pour destination la gare londonienne de King's Cross, a précisé la British Transport Police.

«Crise nationale»

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER), qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des «perturbations majeures». (ats/afp)

Le roi Charles III s'est dit dimanche «absolument horrifié et choqué». «Mon épouse (la reine Camilla) et moi-même sommes absolument horrifiés et choqués par cette terrible attaque au couteau. (...) Nous compatissons profondément avec tous ceux touchés et leurs proches», a déclaré le roi, dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux.