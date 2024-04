Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Villepinte, 16 mars 2024. Image: EPA

Qui est Rima Hassan, l'égérie franco-palestinienne de Mélenchon?

Elle est la voix de la cause palestinienne en France. Née en Syrie, Rima Hassan est la vedette de campagne des Insoumis en vue des élections européennes de juin. Elle attire autant qu'elle révulse. Faisons plus ample connaissance.

Elle est parfaite. Jeune, belle, on dirait une Indienne. Elle est palestinienne. Syro-palestinienne. Et française. Rima Hassan, 32 ans, est l’égérie du vieux sorcier des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Septième sur la liste aux européennes du 9 juin, ses chances d’être élue sont fortes. C’est dire si on la verra à l’avenir. En ce moment, on ne voit qu’elle. Elle a l’aura d’un Guevara. Bientôt sur les t-shirts et les drapeaux. Pour l’heure, sur tous les flyers LFI de campagne. A fond dans le rôle, ce côté indestructible des révolutionnaires trempés dans le sang des batailles.

Rima Hassan devait prendre la parole, ce jeudi soir 18 avril, à l’Université de Lille aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Le leader Insoumis se sait en terrain conquis sur les campus, qui ne vibrent que pour les Palestiniens. Invoquant des risques sécuritaires, le rectorat lillois a interdit le meeting. Censure, ont crié les mélenchonistes. Peut-être, mais quelle idée de faire campagne dans les universités! On apprenait en milieu d’après-midi que la salle privée dans laquelle le meeting était censé se replier faisait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction. De quoi nourrir la ferveur du persécuté lfiste, qui annonce à présent un rassemblement en place publique.

«Vous êtes une ordure»

Ce même 18 avril, une plainte est venue percuter les chevilles de Rima Hassan. Elle émane de Rachel Khan, une Française mêlant des origines juives et africaines. Une proche du courant républicain laïque. A vrai dire, c’est la plaignante qui a lancé les hostilités en commettant sur X un tweet à l’humour peu inspiré. «J’aime bien celui qui travail (sic) sont summer body en faisant des pompes», écrivait-elle mercredi sous une photo montrant des Gazaouis profitant de la plage, en pleine guerre. «Vous êtes une ordure», réagissait Rima Hassan à l’adresse de Rachel Khan, d’où la plainte.

Mais voici une autre plainte, dans l’autre sens, déposée la veille, le 17. La Franco-Palestinienne attaque la Française née d’un père gambien et d’une mère juive ashkénaze suite aux propos qu’elle a tenus sur CNews. Commentant l’annulation du meeting LFI à l’Université de Lille, Rachel Khan a dit:

«Rima Hassa (…), elle a la haine des juifs chevillée au corps depuis sa naissance» Rachel Khan

Jamais campagne européenne n’avait connu pareille incandescence. La guerre Israël-Hamas trouve un prolongement en France, le pays d’Europe comptant les plus importantes communautés arabo-musulmane et juive, à l’avantage numérique de la première. Mélenchon joue de cette supériorité démographique sans plus s’en cacher. Le 26 mars, en annonçant la candidature de Rima Hassan en position éligible, La France insoumise visait l’électorat des «banlieues» acquis à la cause palestinienne, observait la plupart des commentateurs.

«Une Palestine libre, du fleuve à la mer»

Les ennemis – nombreux – de Rima Hassan, lui reprochent de vouloir la destruction d’Israël. Comme d’autres militants antisionistes, elle adhère au slogan «une Palestine libre, du fleuve (le Jourdain) à la mer». Quid de l’Etat hébreu dans ce plan? La militante plaide pour un Etat binational, arabe et juif, ne croyant plus à la solution à deux Etats.

Rima Hassan est de ces Palestiniens laïques qui font feu de tout bois révolutionnaire. Le 29 novembre, sollicitée par le média Le Crayon, elle répond «oui» à l’affirmation selon laquelle «le Hamas mène une action légitime», tout en condamnant, «mollement» relève le magazine Marianne, les massacres du 7 octobre. Ce «oui» suscite un scandale.

Fin octobre, pour les besoins d’un portrait, Libération la rencontrait dans un café parisien «devant un verre de rouge et une assiette de frites». «Le 7 octobre, la trentenaire était au Liban. Elle entamait un tour des camps de réfugiés palestiniens pour les besoins d’un livre», relate le quotidien de gauche.

Exil en France

Rima Hassan naît le 28 avril 1992 en Syrie, d’un père militaire descendant de réfugiés palestiniens ayant dû fuir de Palestine à la création d’Israël, et d’une institutrice syrienne issue d’un milieu bourgeois. Le couple aura six enfants, puis divorcera. La mère s’exilera en France avec ses enfants.

Rima Hassan fait des études supérieures en France. Son parcours ressemble à celui de nombreux Franco-Maghrébins de la deuxième génération de l’immigration, où les filles s’élèvent dans la société par l’école. En 2011, lorsque la guerre éclate en Syrie, elle a l’idée d’un Observatoire des camps de réfugiés. En 2017, elle vote Macron au second tour. Elle intègre les panels «diversité globale et inclusion» de L’Oréal.

Un petit copain juif

Une ascension qui a son prix, écrit Libération. La jeune femme doit faire profil bas sur la Palestine. Elle ne s’y résout pas. On lui reproche de «casser l’ambiance». Son histoire palestinienne n’intéresse pas. Même son petit copain juif, son premier amour, au lycée, ne la calcule pas sur ce point. Les années passent. Rima Hassan enchaîne les contrariétés.

Les événements se précipitent dramatiquement au Proche-Orient. La France insoumise offre enfin à sa cause et à sa personne toute la lumière souhaitée. L’ancienne égérie de la diversité – sois brillante et tais-toi – devient la voix de la France propalestinienne.

«Nous vaincrons»

Il reste un peu moins de deux mois avant l’élection. Bien assez pour provoquer des polémiques. Comme ce 12 avril, lorsque Rima Hassan publie sur X une ode à la victoire, «Nous vaincrons», dédiée aux «opprimés», qui «finissent toujours par vaincre l’oppression». Ses détracteurs, à mille lieues du combat de la militante, lui demandent de dire qui est ce «nous».