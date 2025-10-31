Le Premier ministre Sébastien Lecornu, a souligné son «profond désaccord» sur la taxe Zucman. Keystone

L'Assemblée nationale française a tranché sur la taxe Zucman

L'Assemblée nationale a largement rejeté la taxe Zucman sur les hauts patrimoines proposée par la gauche. Cette décision était anticipée par le PS, qui continue de demander des mesures alternatives de justice fiscale dans le projet de budget.

Le PS, La France insoumise, les communistes et les écologistes avaient proposé un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, inspiré des travaux de l'économiste Gabriel Zucman: ce qui était surnommé la «taxe Zucman» a été rejetée par l'Assemblée nationale française, ce vendredi. Elle a été rejetée par 228 députés contre 172, et sa version dite «allégée» par 228 députés contre 171.

L'Assemblée a également rejeté une version de compromis proposée par le seul PS, proposant un impôt minimum de 3% à partir de 10 millions d'euros, mais en excluant les entreprises innovantes et familiales.

«Je suis très content que la droite républicaine ait fait ce pour quoi on est là: on est contre les augmentations d'impôts qui vont tuer de l'emploi et tuer de l'activité économique» Laurent Wauquiez, Les Républicains

Cela «démontre qu'il n'y a absolument rien à négocier avec un pouvoir macroniste qui depuis le début, depuis qu'ils ont perdu les élections, décide d'appliquer leur programme», a de son côté grincé la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot.

De son côté, le député socialiste Arthur Delaporte s'est dit «très inquiet parce que la pente prise n'est pas la bonne». Mais «il y a encore d'autres amendements qui arrivent, notamment sur le rétablissement de l'ISF. Donc le débat sur les recettes potentielles n'est pas fini», a-t-il souligné.

Lecornu satisfait

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, a souligné son «profond désaccord» avec la gauche sur la taxe Zucman, rejetée un peu plus tôt en séance, et ses alternatives. Il estime qu'il n'existe pas «d'impôt miracle». «Vous voyez bien qu'il y a un désaccord profond sur la réalité des assiettes de ces amendements et de ces taxes», a déclaré le Premier ministre.

«Il n'existe aucun impôt qui ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel, qui soit à fort rendement de 10 ou 15 milliards d'euros» Sébastien Lecornu, premier ministre

Dans leurs prises de parole, les députés de gauche ont souligné la part croissante en pourcentage du PIB des plus grandes fortunes, et la plus faible imposition des ultra-riches par rapport à la moyenne des Français.

(ats/acu)