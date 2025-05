Friedrich Merz met la pression sur l'immigration. Keystone

Nouveau tour de vis sur l'immigration en Allemagne

La coalition gouvernementale de Friedrich Merz a voté plusieurs mesures visant à dissuader les migrants à rejoindre l'Allemagne.

Le gouvernement allemand a adopté mercredi des projets de loi visant à limiter la migration, notamment une suspension du regroupement familial, dans le sillage du récent renforcement controversé des contrôles aux frontières. La coalition gouvernementale, qui rassemble conservateurs du chancelier Friedrich Merz et sociaux-démocrates, a également voté la suppression d'un mécanisme de naturalisation accélérée, qui avait été introduit par le précédent gouvernement d'Olaf Scholz.

Enfin, les ministres ont donné leur aval à l'inscription dans la loi que l'Allemagne veut «limiter» la migration, et non pas la «contrôler» comme c'est le cas actuellement. Ce tour de vis généralisé doit encore être avalisé par les députés d'ici juillet.

«Aujourd'hui est un jour décisif concernant la réduction de la migration illégale», a estimé le ministre de l'Intérieur conservateur Alexander Dobrindt lors d'une conférence de presse.

Grande crise migratoire

La suspension pour deux ans du regroupement familial pour les réfugiés qui n'ont pas obtenu l'asile va «directement soulager les communes» dont les capacités d'accueil sont limitées et vise aussi à dissuader les migrants à rejoindre l'Allemagne sachant «qu'il n'y a pas de possibilité» de faire venir plus tard leurs proches, a-t-il dit. Cette mesure a déjà été mise en place entre 2016 et 2018 dans le sillage de la grande crise migratoire, a-t-il rappelé.

Le ministre a aussi annoncé la suppression de la possibilité d'acquérir la nationalité allemande après trois ans pour les étrangers ayant fait la preuve de leur bonne intégration, revenant ainsi à la législation précédente où une naturalisation pouvait intervenir, au plus tôt, à partir de cinq ans.

Il s'agissait d'un engagement pris par les conservateurs durant la campagne électorale des législatives du 23 février, dominée par les questions migratoires, suite en particulier à plusieurs attaques meurtrières impliquant des étrangers ces derniers mois. Le parti d'extrême droite hostile aux migrants AfD en avait profité, décrochant le meilleur score de son histoire et arrivant deuxième au scrutin. (jzs/ats)