Une fusée d'Elon Musk a fait un énorme trou dans l'atmosphère

L'explosion de la fusée Starship en novembre 2023 a provoqué un énorme trou dans l'atmosphère. Un événement qui pourrait perturber l'activité de satellites importants.

L'explosion lors du deuxième vol d'essai de la fusée géante Starship en novembre dernier a provoqué un trou de plusieurs milliers de kilomètres de large dans l'ionosphère, selon une étude. L'ionosphère, c'est une couche de l'atmosphère terrestre qui s'étend entre 60 et 1000 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.

Pour rappel 👇 La nouvelle fusée d'Elon Musk explose en vol peu après son décollage

Yury Yasyukevich est chercheur à l'Institut de physique solaire et terrestre d'Irkoutsk, en Russie. Il a co-réalisé le rapport en question, et affirme que l'ampleur de l'événement a surpris son équipe.

«Cela signifie que nous ne comprenons pas les processus qui se déroulent dans l'atmosphère» Yury Yasyukevich

Ses collègues et lui ont examiné les données de plus de 2500 stations terrestres en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Ils ont découvert que l'explosion de la fusée de SpaceX avait généré des ondes de choc plus rapides que le son. Elles ont à leur tour transformé des particules partiellement chargées positivement et négativement en molécules neutres. Cet état a duré près d'une heure, révèle l'étude.

Le trafic des futurs véhicules autonomes chamboulé

Yasyukevich a expliqué à la revue spécialisée Nature que des phénomènes de ce genre pourraient également avoir des conséquences sur les futurs véhicules autonomes, qui nécessitent une navigation par satellite précise.

En effet, la proportion de particules dans l'ionosphère impacte la vitesse des ondes radio émises par les satellites. En cas de doute, cela pourrait fausser les signaux de navigation des véhicules.

Mais ce n'est pas la première fois qu'un événement vient perturber l'ionosphère. Le plus grand trou détecté à ce jour dans la couche atmosphérique a été créé par la météorite, qui s'est écrasée en 2013 près de Tcheliabinsk en Russie. L'éruption d'un volcan des Tonga début 2022 aurait également eu des répercussions significatives.

Starship a explosé en route vers l'espace

Le vaisseau spatial Starship, produit par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, a décollé le 18 novembre. Peu après le lancement, l'étage inférieur de la fusée aurait dû se détacher et atterrir plus tard dans le golfe du Mexique. À une altitude de 70 kilomètres et à une vitesse de 5500 km/h, l'opération a d'abord réussi, mais peu après, le booster a explosé à une altitude d'environ 90 kilomètres.

L'étage supérieur de l'engin, le vaisseau spatial proprement dit, a continué à voler. Mais bout de huit minutes, il a perdu le contact avec la station terrestre. Un mécanisme d'autodestruction aurait alors été déclenché, ce qui a provoqué l'explosion de Starship. (sha)