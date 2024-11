Starship finit dans l'eau devant Trump et Musk

Donald Trump et Elon Musk lors du lancement de la fusée Starship 6 mardi au Texas. Keystone

Donald Trump a une nouvelle fois affiché sa proximité avec Elon Musk, mardi, lors du décollage de la fusée Starship pour un 6e vol d'essai qui a fini dans la mer.

La mégafusée Starship, développée par SpaceX, a décollé mardi au Texas pour un 6ème vol d'essai, en présence du patron de l'entreprise, Elon Musk, et de Donald Trump. Mais SpaceX a échoué à rattraper le premier étage de sa fusée qui a fini sa course dans la mer.

Les deux milliardaires ont affiché leur nouvelle proximité lors de ce sixième test de la plus grande et la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars. Elon Musk a soutenu la campagne présidentielle de Donald Trump à coups de dizaines de millions de dollars. (ats/afp)