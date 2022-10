Le montant des impayés dans le secteur énergétique a triplé en un an en Grande-Bretagne, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Image: shutterstock

«Don't pay UK»: pourquoi les Britanniques ne veulent plus payer leurs factures

De la rogne de milliers de citoyens britanniques face à la hausse brutale du tarif du gaz et de l'électricité est né le mouvement «Don't pay UK». Récapitulatif de la situation en 5 points.

«Don't pay UK», de quoi s'agit-il?

Le mouvement «Don't pay UK» (littéralement: ne pas payer, Royaume-Uni) est issu de l'exaspération de nombreux citoyens britanniques face à l'emballement des charges liées au gaz et à l'électricité, effet collatéral de la guerre en Ukraine. Outre-Manche, les tarifs ont augmenté de 50% ces derniers mois, une situation intenable pour les personnes vivant proche ou au-dessous du seuil de pauvreté.

Les ménages sont confrontés à une double angoisse: celle d'un black-out en hiver en raison de stocks d'énergie insuffisants, et celle d'une explosion des coûts, nous informe le site de France Info. Autre épée de Damoclès, le 1er octobre, date choisie par le gouvernement britannique pour relever le plafond tarifaire à hauteur de 80%, détaille France Info. Les prévisions font état d'une facture annuelle de 4 000 euros pour un foyer de 2 à 3 personnes. Soit le double du montant actuel dans certains cas, note le site de euronews.

Si l'on rajoute encore le fait que, comme nous l'apprenait le Nouvel Obs en août, le montant des impayés dans le secteur énergétique a triplé en un an en Grande-Bretagne, et pèse 1,3 milliard de livres (environ 1,5 milliard d’euros), cela donne une situation....plus qu'électrique.

Qui a lancé le mouvement?

Il s'agit d'un groupe de citoyens qui ont joint leur force pour lancer le site internet dontpay.uk. La plateforme vise à rassembler un seuil d'au moins un million de citoyens qui s'engageraient à ne pas payer leur facture d'électricité en même temps. Samedi 3 septembre, le site comptabilisait un total de 141 485 adhérents.

Le compte Twitter du mouvement compte quant à lui 114 000 fidèles. Désormais, #dontpayuk est devenu un hashtag trending sur le réseau social, et a essaimé des revendications régionales.

Les Britanniques saisissent la rue 👇 Les Britanniques ont pris la rue en août pour s'opposer à la hausse du prix du gaz. Vidéo: YouTube/Le Parisien

Que demandent les protestataires?

Les membres du mouvement souhaitent une réduction de la facture d'énergie, à un niveau acceptable pour tous, apprend-on sur la plateforme ad hoc. Si leurs revendications sont ignorées, les initiateurs demanderont aux citoyens de faire acte de désobéissance civile, en refusant de s'acquitter de l'accablante dîme. «Nous annulerons nos débits directs depuis le 1er octobre 2022», avertissent-ils. Le site prévoit enfin une mise en action du plan de façon automatique si un million de citoyens adhère à l'idée.

Les audacieux qui refuseront d'honorer leur ardoise domestique s'exposent cependant à des risques, notamment des dettes ou des poursuites, explique The Guardian dans ses colonnes.

Que fait le gouvernement?

Selon le média Ouest-France, le gouvernement britannique a tenté de compenser la hausse des tarifs par des réductions.

«Notamment une baisse de 400 livres sterling (472 €) sur les factures, répartie en six tranches qui s’étaleront au long de l’hiver pour les consommateurs d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles» Ouest-France

Mais le geste n'est pas convaincant, d'après le groupe «Don't pay UK. »

«Nous sommes tous conscients de ce qu'il peut se passer si la hausse continue, et la catastrophe hivernale qui en résultera, si personne ne fait rien» Les membre de «Don't pay UK» sur leur site

Pourquoi les Britanniques sont-ils concernés?

La Grande-Bretagne n'est certes pas la seule à être noyée sous l'indomptable crue tarifaire qui s'est abattue sur le secteur de l'énergie. Si, comme le note le Financial Times, le pays n'importe pas directement une grande quantité de gaz russe, il est devenu de plus en plus dépendant du marché européen, qui lui, en importe de façon significative.

De plus, une majorité de citoyens britanniques se chauffent au gaz.

Environ 40 % de l’électricité est générée par des centrales au gaz, une proportion plus élevée que dans la plupart des autres pays européens. Sud Ouest, citant le Financial Times

En conséquence, le pays est plus à même de prêter le flanc aux variations des prix sur le marché de l'énergie.