Images de vidéo surveillance de la flottille Sumud qui se dirigeait vers Gaza. Elle a été interceptée par l'armée israélienne dans la nuit du mercredi 1er octobre au jeudi 2 octobre.

On a parlé à un Romand de la flottille juste avant qu'il ne disparaisse

Israël a intercepté les bateaux de la flottille Sumud dans les eaux internationales. Récit d'une nuit mouvementée avec Samuel Crettenand à bord du Mango et point de la situation avec Hicham El Ghaoui en Suisse.

Il est 23h21, heure de Berne (00h21 heure de Caire), lorsque nous arrivons à joindre Samuel Crettenand qui se trouve sur le Mango, l'un des bateaux qui compose la flottille Sumud qui se dirige vers Gaza. Le Romand est accompagné, entre autres, par Remy Pagani, ancien maire de Genève, le restaurateur lausannois Sébastien Dubugnon et Romain Mouron, membre du média Ragekitt.

«Pour l'instant, nous ne nous sentons pas en danger, mais cela fait près de trois heures que les bateaux de l'armée israélienne nous tournent autour» Samuel Crettenand

En effet, sur les vidéos Youtube transmises en direct par la flottille et reprises par American Press Agency, nous voyons le Suisse apparaître: «Vous me voyez?», lance-t-il en saluant la caméra. Une heure avant notre échange, sur le tracking GPS, son bateau était à moins de 150 kilomètres des côtes gazaouies.

Israël a arrêté des militants sur la flottille, selon le DFAE Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été informé jeudi de l'arrestation de participants à la flottille Global Sumud par les autorités israéliennes. Les noms des personnes arrêtées n'ont pas encore été communiqués officiellement. On ignore si des Suisses ont été arrêtés. (ats)

«Le but est de continuer de naviguer si nous ne sous sentons pas en danger», précise le militant pacifiste. Samuel Crettenand explique qu'avant notre coup de fil, ils ont eu droit à une «petite douche» de l'armée israélienne, nous lui confirmons que nous avons vu en direct des canons à eaux qui ont visé durant plusieurs minutes son bateau👇🏽 à 22h42.

Nous avons aussi entendu les ordres des bateaux israéliens qui exigeaient de couper les moteurs, ce que l'équipe suisse a refusé de faire. «Nous sommes en mission humanitaire, nous ne représentons aucun message, nous naviguons dans les eaux internationales», explique le Romand quelques minutes après la tentative d'arraisonnement aux canons à eau.

«Nous respectons le droit international, ce qui n'est pas le cas d'Israël, s'ils nous arrêtent, ce serait un acte de piraterie» Samuel Crettenand, militant pacifiste à bord du Mango

Alors que nous continuons de voir le Suisse en direct sur la vidéo de surveillance de son bateau diffusé sur Youtube, notre conversation est coupée, nous n'arriverons plus à le joindre après plusieurs tentatives.

Silence radio

Au matin du 2 octobre vers 8h, le Mango est «présumé intercepté» sur le tracking de la flottille, nous essayons de joindre Samuel Crettenand, mais sans succès, nous contactons alors le docteur Hicham El Ghaoui, responsable de la flottille suisse, qui nous explique que la quasi-totalité des bateaux ont été interceptés par l'armée israélienne.

«Nous avons perdu contact avec tous les équipages des bateaux interceptés, nous ne savons pas où ils sont détenus et ce qui leur est arrivé» Hicham El Ghaoui, responsable flottille suisse

Le médecin valaisan qui coordonne les équipages suisses nous confirme que le Mango a été intercepté entre 4h et 5h du matin, mais qu'il n'a pas de nouvelles précises concernant l'équipage:

«Selon nos informations, les équipages seraient amenés sur un grand bateau de l'armée israélienne, puis acheminés vers le port d'Ashdod en Israël.»

Le médecin explique que la flottille a mandaté Adalah, un cabinet d'avocats spécialiste en droits humains, pour soutenir ses membres détenus illégalement par Israël. «Mais encore faut-il qu'ils puissent prendre contact avec ces avocats et que l'armée leur permette de bénéficier de ce droit», ajoute le Valaisan. Hicham EL Ghaoui, n'a pas d'images de l'interception du Mango, mais nous transmet celles du bateau Florida où nous voyons des soldats israéliens tenir en joue les passagers 👇🏽.

«Les équipages ont écrit sur leur bras les numéros de nos avocats en Israël», précise-t-il avant de nous expliquer que la flottille a besoin d'un soutien populaire pour faire pression sur le gouvernement suisse en vue de la libération de ses citoyens. En effet, les membres de la flottille s'étaient préparés à ces arrestations et avaient tous préenregistré des messages vidéos demandant aux citoyens de leur pays respectif d'intervenir auprès des autorités pour demander leur libération. L'ancien maire de Genève, Remy Pagani, qui était en compagnie de Samuel Crettenand avait préparé une allocution en vue de son arrestation👇🏽.

«Nous avons été kidnappés par l'armée israélienne et je vous demande, en solidarité, d'intervenir auprès de notre gouvernement pour que l'on soit libéré» Message préenregistré de Remy Pagani, ancien maire de Genève et membre de la flottille Sumud

Hicham el Ghaoui tient à nous rappeler inlassablement que l'intervention de l'armée israélienne dans les eaux internationales est illégale et rajoute que «le silence des autorités suisses à ce sujet est une honte». A l'heure où nous publions cet article, il n'y a aucune nouvelle des équipages de la flottille qui réunissait près de 40 bateaux.