en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Gaza

Israël-Gaza: Ce petit mot a couronné les efforts de Trump

Pourquoi Trump a été interrompu en pleine séance à cause d&#039;une note
Marco Rubio a sussuré quelques mots à l'oreille de Trump, après lui avoir remis un papier. Image: capture d'écran

Ce moment pourrait entrer dans l'Histoire

En pleine réunion, le président des Etats-Unis a été interrompu à cause d'un petit mot écrit au sujet de Gaza. Explications.
09.10.2025, 14:3909.10.2025, 14:39

Mercredi, Donald Trump a réuni plusieurs membres de son cabinet ainsi que journalistes et influenceurs conservateurs dans la Blue Room de la Maison-Blanche pour une discussion sur le «mouvement» Antifa.

En pleine séance, le président américain a été soudainement interrompu par Marco Rubio. Le Secrétaire d’Etat lui a remis un billet et lui a murmuré quelques mots à l’oreille.

Voici la scène:

Vidéo: extern / rest

Trump a ensuite déclaré devant l’assemblée qu’un accord à Gaza était «très proche», qu’il faudrait le conclure «très vite» et qu’il ne pourrait donc répondre qu’à quelques questions supplémentaires.

Sur Internet, plusieurs photos circulent désormais, montrant ce qui était écrit sur le billet. Il semble que Rubio ait voulu que Trump valide une publication sur son réseau social Truth Social afin qu’il puisse annoncer la nouvelle en premier.

Diesen Zettel hat US-Aussenminister Marco Rubio Donald Trump am 8. Oktober zugesteckt.
Image: x / @BehizyTweets

La note disait:

«Very close. We need you to approve a truth social post soon so you can announce deal first»
«Très proche. Vous devez valider un post sur Truth Social afin d’être le premier à annoncer l’accord.»
Accord Israël-Hamas: ce que l'on sait

Tous les otages seront libérés

Peu après, un post est effectivement apparu sur Truth Social. Trump y écrit être «très fier» d’annoncer la première phase de l’accord, qui prévoit que «TOUS les otages seront très bientôt libérés».

Il ajoute qu’Israël retirerait ses troupes jusqu’à une ligne convenue, première étape vers «une paix forte, durable et éternelle».

Au-delà de cette mise en scène devant les journalistes, les efforts de Trump, l'autoproclamé «faiseur de paix» en chef, se sont joués en coulisses.

En quête d'un improbable prix Nobel de la paix, désireux de marquer l'histoire, Trump n'a pas signé un chèque en blanc à son allié israélien. Lorsqu'il a accueilli Netanyahu à la Maison-Blanche le 29 septembre pour dévoiler son plan de paix en 20 points, le président américain a certes semblé le soutenir sans détour, assurant qu'Israël aurait son «plein soutien pour terminer le travail» et détruire le Hamas, si le groupe palestinien refusait son plan.

Mais, en privé, Trump a mis son allié sous pression. A commencer par le plan présenté à Netanyahu, rédigé après des consultations approfondies avec des dirigeants arabes et musulmans aux Nations unies, la semaine précédente. Lorsque le responsable israélien a été confronté au projet, il a découvert qu'il contenait des points clés qu'il avait juré de ne pas accepter. Notamment la création d'un Etat palestinien.

Analyse
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»

Unité arabe sur l'attaque au Qatar

Trump était également furieux de l'attaque d'Israël sur le Qatar, allié des Etats-Unis, alors que les négociations atteignaient un stade crucial. Il a utilisé l'unité arabe contre ces bombardements pour tous les amener à accepter son plan. Et il a ensuite pris Netanyahou par surprise, le faisant appeler le dirigeant du Qatar depuis le Bureau Ovale pour présenter à Doha ses excuses.

Trump a même tenu le combiné pour Netanyahu pendant que le leader israélien lisait sur un morceau de papier, comme le montre une photo publiée par la Maison Blanche. Selon le média Politico un haut responsable qatari était dans la pièce pendant l'appel, afin de s'assurer que Netanyahu respectait le script. Trump a ensuite signé un décret donnant au Qatar des garanties de sécurité américaines. Un changement qui reflète les liens étroits que Trump a cultivés avec les Etats arabes pendant ses deux présidences.

Trump a dans le même temps intensifié la pression sur le Hamas, lui donnant jusqu'au 5 octobre pour conclure un accord. Ou faire face à «un enfer total». Le Hamas a répondu astucieusement, en jouant sur l'engagement répété du président de libérer tous les otages israéliens détenus à Gaza.

«Un cauchemar»: Ses deux fils sont otages du Hamas depuis deux ans

Trump a, à cet effet, rencontré à plusieurs reprises des proches des otages à la Maison Blanche. Désormais, l'annonce de leur libération prochaine apparaît déjà comme une victoire. Sa victoire:

«Je pense que les otages seront de retour lundi (...) cela inclura les corps des morts»
Donald Trump

Il a ensuite publié un message vidéo. Et dans une démarche sans précédent pour un président des Etats-Unis, il a republié la déclaration du Hamas, que Washington considère pourtant comme une organisation terroriste.

D’après des sources au sein du gouvernement étasunien, l’accord entre Israël et le Hamas issu des négociations pour mettre fin à la guerre de Gaza devait être soumis ce jeudi au cabinet israélien pour approbation:

«C'est un grand jour pour Israël»
Benyamin Netanyahou
«Le retrait d'Israël de Gaza risque de ne pas être total»

Une fois validé, les troupes israéliennes devraient se retireraient de la bande de Gaza dans un délai de 24 heures, vers une ligne déterminée à l'avance, a précisé un haut responsable de la Maison-Blanche. Ensuite, le Hamas disposera de 72 heures pour libérer les derniers otages, selon la même source.

Des sources ayant connaissance du dossier ont indiqué que l'accord sur la première phase du plan serait signé dès jeudi en Egypte. Et quelques heures après l'annonce de l'accord, la Défense civile de Gaza a fait état de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, notamment dans le nord de Gaza. (lzo/hun/afp)

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
1 / 16
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
source: watson
partager sur Facebookpartager sur X
Ces ados new-yorkais vivent comme dans «Gossip Girl»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
La tombe de Robert Badinter a été dégradée: «Un acte lâche»
La tombe de l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, qui doit entrer jeudi au Panthéon, a été dégradée au cimetière parisien de Bagneux. Une enquête est ouverte.
Selon une source policière française, les mots «Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifient» ont été tagués avec une peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien avocat et ministre de la Justice Robert Badinter, décédé en février 2024.
L’article