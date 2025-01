James Wood. screenshot

Los Angeles: cet acteur en pleurs est rattrapé par ses tweets incendiaires

Alors que l'acteur américain James Woods, partisan de Donald Trump, pleure sa maison détruite par les flammes à Los Angeles, certains, dont un poète palestinien exilé aux Etats-Unis, font remonter ses tweets de 2023 appelant à tuer les Gazaouis.

L’acteur James Woods, 77 ans, a fondu en larmes devant les caméras de CNN après avoir perdu sa maison à Pacific Palisades, partie en flammes. Ce 8 janvier, prenant sa tête entre ses mains, il dit:

«Un jour, vous nagez dans la piscine et le lendemain, il n'y a plus rien» James Woods

James Woods – Max dans le cultissime Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, plus près de nous producteur exécutif du multi-oscarisé Oppenheimer – fut, comme beaucoup à Hollywood, un soutien du Parti démocrate, avant de devenir un chaud partisan des Républicains et de Donald Trump.

Sur son compte X et suite au feu qui se s'est abattu sur Los Angeles, il attaque les instances démocrates au pouvoir dans l’Etat le plus riche des Etats-Unis. Avec d’autres, il accuse le gouverneur Gavin Newsom d’avoir mis son veto à un projet de loi qui «aurait permis au service de feu de conserver des effectifs de pompiers saisonniers» – le gouverneur s’était expliqué à ce propos.👇

Climatosceptique à l'image de nombreux électeurs républicains, James Woods affirme que «le canular du "changement" climatique (…) offre une excuse insipide aux fous de gauche et à leurs échecs honteux. Le monde continue de brûler et de s'effondrer à cause de leur misérable ineptie.» Toutes ses déclarations, sur X, sont à l’avenant.

«#KillThemAll»

Devenu, ces dernières années, un personnage sulfureux, James Woods ne s’attendait peut-être pas à ce que des pro-Palestiniens ressortent ses tweets munis du hashtag #KillThemAll. C’était en octobre 2023 et ils visaient les Palestiniens de la bande de Gaza, bombardée par Israël à la suite du massacre du 7 octobre. «No Ceasfire. No Compromise. No Forgiveness.» (pas de cessez-le-feu, pas de compromis, pas de pardon), écrivait-il.

Le «karma», ironise l'influenceuse panafricaine Nathalie Yamb et soutien à Vladimir Poutine, à présent que la maison de l’acteur américain n’est plus. «Gaza? Rafah? Non, Malibu, Los Angeles», écrit-elle en publiant une photo de Pacific Palisades réduit en cendres.

«Vous m'entendez, M. Woods?»

Exilé aux Etats-Unis après le 7-Octobre alors qu’il vivait à Gaza, le poète palestinien Mosab Abou Toha, né en 1992, s’est adressé sur X à James Woods:

«James Woods, savez-vous ce que nous avons ressenti lorsque nous avons vu, et nous voyons encore, nos maisons détruites à Gaza? Lorsque nos proches ont été, et sont encore, ensevelis sous les décombres de leurs maisons? Lorsque nous avons été, et sommes encore, poursuivis et brûlés dans des tentes? Quand nous n'avons pas de plateforme pour parler et pleurer comme vous nos pertes multiples? Des pertes qui continuent de se produire pendant des mois? Pendant des années? Vous m'entendez, M. Woods? Vous devriez remercier Dieu d’avoir un endroit sûr où aller à l’antenne et en parler.» Mosab Abou Toha

«Allez vous faire f…»

Piqué, l’acteur-producteur à répondu au poète: «Peut-être que vous n’auriez pas dû violer et tuer des femmes et enfants innocents le 7 octobre. On récolte ce que l’on sème. Allez vous faire f…, vous la racaille qui aimez le Hamas.»

Mosab Abou Toha a répondu à James Woods: «Qu'est-ce qui vous a contrarié dans mon message?»

Los Angeles brûle. L'heure des larmes et, déjà, des règlements de compte.