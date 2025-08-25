assez ensoleillé18°
Gaza

Frappes israéliennes sur un hôpital: 15 morts

Une frappe israélienne sur l’hôpital Nasser à Gaza a tué 15 personnes, dont quatre journalistes. Al Jazeera confirme la mort de son reporter Mohammad Salama.
25.08.2025, 11:4625.08.2025, 11:46
Smoke rises to the sky following an Israeli airstrike in the northern Gaza Strip as seen from southern Israel, Monday, Aug. 25, 2025. (AP Photo/Leo Correa) Israel Palestinians Gaza
Keystone

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé lundi que 15 personnes, dont quatre journalistes, avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud du territoire palestinien. La chaine de télévision Al Jazeera a indiqué qu'un de ses journalistes faisait partie des victimes.

Le porte-parole de la Défense civile, une organisation qui dispense des premiers secours, Mahmoud Bassal, a annoncé un «bilan (...) de 15 morts, dont quatre journalistes et un membre de la Défense civile» après avoir rapporté deux frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès. La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a affirmé qu'un de ses journalistes figurait parmi ces victimes.

Israël mène des frappes au Yémen après des tirs de missiles houthis

Le photojournaliste et cameraman Mohammad Salama a été tué dans une frappe israélienne sur l'hôpital Al Nasser à Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien, a dit la chaîne sur son compte X.

La mort de Mohammad Salama est «confirmée», a affirmé à l'AFP un porte-parole d'Al Jazeera. Interrogée par l'AFP à ce sujet, l'armée israélienne a dit «vérifier».

Une frappe israélienne menée dans la nuit du 10 au 11 août sur une tente utilisée par une équipe de journalistes dans la ville de Gaza avait tué quatre salariés d'Al Jazeera et deux pigistes, suscitant une indignation internationale. (jah/ats)

Elle a 9 ans et documente Gaza comme une vraie journaliste
Video: watson
En Ukraine, la course à l'armement prend une tournure inattendue
En Ukraine, les attaques de drones font partie du quotidien, surtout le long de la ligne de front. Les deux camps développent des mesures de protection. Un moyen relativement nouveau pourrait transformer durablement de vastes zones du pays.
La guerre en Ukraine est marquée par deux évolutions qui paraissent à première vue difficilement conciliables. D’un côté, les deux parties présentent régulièrement des innovations destinées à prendre l’avantage sur l’ennemi.
