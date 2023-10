Le Hamas tente d'empêcher l'évacuation des habitants de Gaza

Les Palestiniens essaient d'évacuer la bande de Gaza, le 15 octobre 2023. Image: keystone

Le Hamas a une raison machiavélique d'empêcher les Gazaouis de fuir

Des milliers de personnes fuient vers le sud de la bande de Gaza pour échapper à une offensive israélienne annoncée. Mais le Hamas leur met des bâtons dans les roues.



Chantal Stäubli Suivez-moi

Une pluie de flyers: ces derniers jours, l'armée israélienne a largué des tracts dans le ciel de la ville de Gaza pour demander aux habitants de fuir vers le sud de la bande de Gaza en prévision d'une éventuelle offensive terrestre israélienne.

Mais les Palestiniens font face à un dilemme, car le Hamas a demandé aux gens de rester chez eux – en voici la raison.

La population civile comme bouclier humain

La ville de Gaza compte environ 1,1 million d'habitants, soit près de la moitié de la population de la bande de Gaza. La plus grande ville du territoire abrite également le quartier général du Hamas, mouvement islamiste palestinien. Le Hamas dirige la bande de Gaza d'une main de fer, depuis 2006 – et utilise désormais la population comme bouclier.

Selon un porte-parole de l'armée israélienne, les terroristes se sont barricadés non pas dans des casernes militaires, mais dans des maisons où vivent des civils, afin de ne pas être attaqués. Le Hamas a ainsi un avantage tactique sur l'armée israélienne.

Les habitants de Gaza font la queue pendant des heures pour remplir leurs réservoirs de carburant, le 14 octobre 2023. Image: www.imago-images.de

La ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, n'a pas été épargnée par les attaques aériennes. Image: www.imago-images.de

Israël réagit en appelant à l'évacuation, ce qui a été fortement critiqué par les Nations unies et les organisations humanitaires. Un exode rapide provoquerait «une souffrance humaine indicible». Pour les personnes âgées, les nouveaux-nés en couveuse et les personnes en soins intensifs, le transfert pourrait équivaloir à une «condamnation à mort».



Le Hamas sème la confusion

Mais Israël continue de pousser à l'évacuation, à l'instar du lieutenant-colonel israélien Jonathan Conricus:

«Prenez vos affaires, allez vers le sud. Préservez votre vie et ne tombez pas dans le piège que vous tend le Hamas» Jonathan Conricus, lieutenant-colonel israélien

Or, les médias d'Etat palestiniens ont demandé aux habitants d'ignorer l'avertissement d'Israël et de ne pas se rendre dans la partie sud de l'enclave. Le décret d'évacuation serait une «fausse propagande» et une manière de mener une «guerre psychologique».

«L'occupation tente de diffuser une fausse propagande par différents moyens, dans le but de désorienter les citoyens et de saper l'unité interne»

En outre, le Hamas a annoncé que les institutions internationales ne quitteraient pas non plus la ville de Gaza. Mais ce n'est pas vrai. L'organisme des Nations unies UNRWA a déplacé son centre opérationnel vers le sud.



Des Palestiniens fuient le nord de la bande de Gaza, le 13 octobre 2023. Image: www.imago-images.de

Près de 900 000 enfants vivent dans la bande de Gaza. Image: www.imago-images.de

Certains doivent prendre la fuite sans voiture. Image: www.imago-images.de

Malgré l'appel du Hamas, un exode massif a eu lieu. Durant le week-end, de longues files de voitures ont quitté la ville de Gaza. Les gens se sont sentis sous pression, car Israël ne voulait d'abord donner que 24 heures aux gens pour quitter leur maison. Ce délai a entre-temps été prolongé pour une durée indéterminée.

«Nous ne commencerons l'opération militaire de plus grande envergure que lorsque nous verrons que les civils ont quitté la zone» Jonathan Conricus, lieutenant-colonel israélien cnn

Barrages routiers et attaque contre les déplacés internes

L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir mis en place des barrages routiers afin d'empêcher l'évacuation de sa propre population. Sur X, l'armée israélienne (Tsahal) a publié une image montrant un blocage. Le Hamas ne s'est pas encore exprimé sur cette accusation.

Sur la route d'évacuation, une explosion a touché un convoi de personnes en fuite. Des dizaines de personnes ont perdu la vie dans l'attaque, principalement des femmes et des enfants âgés de deux à cinq ans. Le Hamas a immédiatement fait savoir par le biais des médias officiels que l'armée israélienne attaquait les personnes en fuite. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 70 morts.



«J'ai rencontré des gens qui avaient évacué leurs maisons et qui voulaient fuir vers le sud, puis qui ont fait demi-tour parce que c'était trop dangereux», raconte une journaliste de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Des Palestiniens ayant la double nationalité attendent de passer le point de passage de Rafah avec l'Egypte dans le sud de la bande de Gaza, le 16 octobre 2023. Image: keystone

Israël a immédiatement ouvert une enquête. «Je ne peux pas dire avec certitude s'il s'agit d'un engin explosif improvisé au bord de la route ou d'une frappe aérienne», a déclaré Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne.

«Aucun véhicule n'est pris pour cible, aucun civil n'est visé. Nous voulons que les gens se déplacent vers le sud. Cela n'aurait aucun sens pour l'armée israélienne de les attaquer» Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder