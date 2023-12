Un plan en trois points pour mettre fin à la guerre à Gaza

L'Egypte a présenté un plan pour mettre fin au conflit. Image: Israelische Armee/IDF

Le plan en trois points pour mettre fin à la guerre à Gaza

Depuis le 7 octobre, la guerre fait rage entre Israël et l'organisation terroriste Hamas. L'Egypte voisine semble désormais avoir une idée pour mettre un terme aux combats.

Simon Cleven / t-online

Selon les médias arabes, l'Egypte a élaboré un projet en plusieurs étapes pour mettre fin à la guerre à Gaza. C'est ce que révèle la chaîne de télévision saoudienne Aschark News.

La première phase consisterait à imposer un cessez-le-feu d'au moins deux semaines. Durant cette période, 40 otages détenus dans la bande de Gaza devraient être libérés. En contrepartie, Israël devrait libérer 120 prisonniers palestiniens. Des deux côtés, il devait s'agir de femmes, de mineurs et de personnes âgées et malades. La chaîne cite des «sources informées», sans plus de précisions.

Etablir un dialogue national

La deuxième phase consisterait à établir un dialogue national palestinien sous l'égide de l'Egypte. L'objectif est de «mettre fin à la division» et de former un gouvernement technocratique, a-t-on précisé. Ce stade fait référence à la rivalité entre les deux plus grands groupes palestiniens, le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et le Hamas islamiste.

Un cessez-le-feu complet et un accord global d'échange d'otages et de prisonniers constitueraient la troisième phase. Enfin, selon les indications, le plan prévoit un retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Parallèlement, toutes les personnes déplacées devraient être autorisées à retourner dans leur lieu de résidence.



Jusqu'à présent, ni l'Egypte ni le Hamas n'ont officiellement réagi à cette stratégie.​

Israël veut examiner le plan égyptien

Selon le Jerusalem Post, le cabinet de guerre israélien avait l'intention de discuter ce lundi 25 décembre de la proposition égyptienne. Le Times of Israel mentionne, lui, la confirmation par des responsables israéliens d'une nouvelle proposition égyptienne de cessez-le-feu et de libération d'autres otages israéliens dans la bande de Gaza.

Offensive terrestre contre le Hamas: Benjamin Netanyahu rend visite aux troupes israéliennes. Image: IMAGO

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois affirmé dimanche que le combat se poursuivrait jusqu'à une victoire totale sur le Hamas. Et d'ajouter:

«C'est le seul moyen d'éliminer le groupe terroriste, de ramener tous les otages et de s'assurer que la bande de Gaza ne constitue plus une menace pour Israël.»

Une sortie de crise déjà négociée ?

Le chef du Hamas, Ismail Hanija, s'était auparavant rendu en Egypte avec une délégation pour des entretiens. Selon Ashark News, il est reparti samedi pour le Qatar. Il est l'une des principales figures de proue du Hamas et vit là-bas.

Le chef politique du Hamas, Ismail Hanija, participe à des discussions diplomatiques à Doha. Image: IMAGO

Selon certaines informations, la direction en exil du Hamas négocierait déjà une sortie de crise dans le dos des deux dirigeants dans la bande de Gaza, Jihia Sinwar et Mohammed Deif. Au centre des négociations: l'organisation de la gouvernance de la bande de Gaza et la Cisjordanie après la fin de la guerre.

Sous la médiation du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, Israël et le Hamas islamiste s'étaient mis d'accord fin novembre sur un cessez-le-feu de plusieurs jours, ce qui avait conduit à la libération d'otages et de détenus palestiniens des prisons israéliennes.

Valentine Zenker