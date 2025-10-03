en partie ensoleillé12°
Gaza

Gaza: Trump pose un ultimatum au Hamas

President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Tuesday, Sept. 30, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Donald TrumpKeystone

Trump pose un ultimatum au Hamas

Le président américain donne au mouvement islamiste jusqu'à dimanche 18h00 pour accepter son plan de paix à Gaza.
03.10.2025, 16:4503.10.2025, 16:45

Donald Trump a donné vendredi au Hamas jusqu'à dimanche 18h00 heure de Washington (minuit heure suisse) pour accepter l'accord sur Gaza. Il a transmis son ultimatum dans un message sur son réseau Truth Social.

Voici le plan de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza

«Si cet accord de la dernière chance n'est pas trouvé, l'enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas» a écrit le président américain. Le mouvement islamiste palestinien avait indiqué avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition américaine. (jzs/ats)

