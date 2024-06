La Suisse et plus de 20 pays appellent Israël à ne pas cibler Rafah

Un camp à Rafah. Keystone

Une déclaration commune demandant à Israël de ne pas cibler Rafah a été partagée mercredi devant l'ONU à Genève. La Suisse fait partie des plus de 20 Etats ayant participé à cette déclaration.

La Suisse et plus de 20 Etats demandent à Israël de respecter les dernières ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ) d'il y a un mois. Mercredi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, ils ont appelé l'Etat hébreu à «mettre un terme immédiatement à son offensive militaire et à toute autre initiative dans la région de Rafah».

Dans une déclaration commune lue par la représentante du Chili, ces Etats ont déploré que les assauts israéliens sur cette ville se poursuivent, malgré l'ordonnance de la CIJ. Ils appellent aussi tous les pays à collaborer avec l'investigation de la Cour pénale internationale (CPI).

Ils mettent en garde contre toute menace et sanctions contre des employés de cette juridiction. Il faut un cessez-le-feu immédiat, la libération inconditionnelle de tous les otages et un accès sans entrave pour l'assistance humanitaire dans la bande de Gaza, ajoutent ces plus de 20 Etats. (jch/ats)