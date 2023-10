Le Hamas expose ses armes à Gaza. Image: imago

Le Hamas a de nombreuses ruses pour se procurer des armes

Malgré un isolement strict, le Hamas est parvenu à bâtir un important arsenal à l'intérieur de la bande de Gaza. Voici comment.

La bande de Gaza s'étend sur quelque 360 km2, soit à peu près la taille du lac de Neuchâtel. Il s'agit d'un territoire très densément peuplé, pauvre et disposant de très peu de ressources. Surtout, l'enclave est presque totalement coupée du reste du monde depuis que le Hamas en a pris le contrôle, il y a 16 ans. Les Etats limitrophes, Israël et l'Egypte, imposent un blocus strict sur ce territoire, contrôlé par un vaste dispositif de surveillance.

En d'autres termes: rien n'est censé entrer ou sortir de cette enclave.

Et pourtant, les combattants du Hamas qui ont attaqué Israël samedi matin l'ont fait à l'aide de milliers de roquettes, de drones larguant des grenades et d'un nombre innombrable d'armes légères et munitions.

Ce qui soulève la question suivante: d'où viennent ces armes? Comment le Hamas a-t-il pu bâtir un tel arsenal dans des conditions aussi strictes?

La réponse, explique CNN, est une combinaison de ruse, d'improvisation, de ténacité et d'un important bienfaiteur étranger. Commençons par ce dernier.

L'Iran

Les responsables palestiniens ont nié avoir reçu de l'aide de la part de l'Iran pour planifier leur dernière attaque, et rien de prouve qu'il ait activement participé aux massacres, selon le renseignement américain. Pourtant, Téhéran est depuis longtemps le principal soutien militaire du Hamas.

L'Iran fournit notamment des roquettes, dont le modèle Fajr-5, d’une portée de 75 kilomètres, ainsi qu'une variante locale des missiles antichars russes Kornet.

L'entrée d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza, 2013. Image: AP

Ces armes sont livrées clandestinement à travers des tunnels transfrontaliers ou des bateaux ayant échappé au blocus maritime. La première voie constitue, en particulier, un élément stratégique primordial pour les combattants du mouvement islamiste, explique l'AFP.

Au fil des années, le Hamas a creusé un immense réseau de tunnels reliant le territoire de Gaza au Sinaï égyptien et à Israël pour faire circuler combattants, armes et autres biens de contrebande. Ces voies souterraines sont régulièrement ciblées par les forces israéliennes et égyptiennes, sans succès: après chaque attaque, le Hamas en creuse de nouvelles.

«L'infrastructure des tunnels du Hamas est toujours massive, bien qu'Israël et l'Egypte la dégradent régulièrement» Bilal Saab, chercheur, à CNN

Avant d'atteindre les tunnels du Hamas, les armes transitent de l'Iran au Soudan, explique le Monde. Les cargaisons gagnent ensuite l'Egypte par voie terrestre, où des réseaux de contrebande les introduisent dans la bande de Gaza.

Un soldat israélien inspecte un tunnel du Hamas en 2014. Image: AP Pool AFP

Autre source d’entrée, la voie maritime: des bateaux larguent les armes au large de la bande de Gaza ou libèrent de petits containers dans les eaux, ensuite récupérés par des combattants du Hamas.

La production locale

La République islamique n'importe pas uniquement des armes «prêtes à l'emploi». L'Iran livre également des pièces détachées et, surtout, son savoir-faire: les miliciens sont formés pour pouvoir bâtir des armes en autonomie, à l'intérieur de Gaza.

En 2021 déjà, un rapport sur la prolifération des armes iraniennes évoquait «une stratégie d’autonomisation de ses alliés» menée par Téhéran. «Un effort de développement particulier vise à créer des systèmes des missiles à courte portée et des unités de production adaptées à la production locale», ajoutait-on.

Les roquettes du Hamas en action, samedi matin. Image: EPA

C'est, par ailleurs, ce qu'a affirmé un haut responsable du Hamas au Liban aux micros de la chaîne arabe de Russia Today, cité par CNN:

«Nous avons des usines locales pour des roquettes. Nous avons des usines pour les mortiers et leurs obus. Nous avons des usines pour les Kalachnikovs et leurs balles. Nous construisons tout ça à Gaza» Ali Baraka, responsable des relations nationales du Hamas à l'étranger, à CNN

Résultat: «Le Hamas fabrique désormais une grande partie de ses propres armes, met au point des drones et des véhicules sous-marins sans pilote, s’engage dans la cyberguerre et est sur le point de passer des roquettes non guidées à des drones et des missiles de précision guidés par GPS», résumait une étude du Jerusalem Center for Public Affairs parue en août 2021.

Recyclage

Pourtant, comme le remarque CNN, la bande de Gaza ne dispose pas des matières premières habituellement nécessaires à la construction des armes. Pour se les procurer, le Hamas doit faire preuve d'ingéniosité.

Le métal utilisé à ces fins provient souvent des infrastructures détruites par les frappes aériennes d'Israël sur Gaza. Tout ce qui reste après ces attaques - tôles et tuyaux métalliques, barres d'armature, câbles électriques - trouve son chemin dans les ateliers d'armement du Hamas, pour en ressortir sous forme de tubes de roquettes ou d'autres engins explosifs.

Tout ce qui reste après les frappes de Tsahal est récupéré par le Hamas, pour en faire des armes. Image: EPA

Le groupe islamiste a également déterré les conduites d’eau qui reliaient d'anciennes colonies évacuées au territoire israélien, utilisées désormais pour fabriquer les sections de propulsion des roquettes.

Autre preuve de l'ingéniosité du Hamas: en 2020, le groupe a inspecté pendant plusieurs semaines l’épave d'un navire de guerre britannique coulé par un sous-marin allemand en 1917 à un kilomètre de la côte.

L'armée israélienne

L'armée israélienne est, malgré elle, également une source d'équipements pour le Hamas. Après chaque opération de Tsahal à Gaza, les combattants islamistes fouillent minutieusement décombres et champs à la recherche de munitions non explosées.

«Les opérations militaires israéliennes ont indirectement fourni au Hamas des matériaux qui, autrement, seraient totalement interdits à Gaza» Ahmed Fouad Alkhatib, dans le Fikra Forum

Après la guerre de Gaza de 2014, Tsahal aurait laissé derrière lui des dizaines de bombes américaines non explosées, ce qui aurait permis aux hommes du Hamas de récupérer 470 kilos de tritonal (TNT) dans chacune d’entre elles.