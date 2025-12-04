en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Italie

L'Italie va rembourser les péages en cas d'embouteillages

Stau auf der Autobahn A26 (oder E25) zwischen Genua und Alessandria, am Samstag, 13. April 2024 bei Genua I, Region Ligurien. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Etre coincé dans un bouchon pourra vous rapporter de l'argent en Italie.Image: KEYSTONE

Etre coincé dans les bouchons rapportera de l'argent en Italie dès 2026

En Italie, les automobilistes pourront bientôt se faire rembourser en cas d'embouteillages importants sur l’autoroute. Une nouvelle règle qui entrera en vigueur dès juin 2026.
04.12.2025, 12:5404.12.2025, 14:20

En Italie, les automobilistes vont bientôt pouvoir récupérer une partie – voire la totalité – de leur péage lorsqu’un chantier provoque un embouteillage interminable sur une autoroute payante. La décision vient de l’Autorité des transports à Rome, qui a fixé un principe simple: si le temps de trajet dépasse clairement la durée normale, les conducteurs doivent être indemnisés.

La mesure entrera en vigueur en juin prochain, juste avant le grand rush estival. Les demandes d’indemnisation pourront se faire via une application qui regroupera tous les concessionnaires privés d’autoroutes. Et les seuils sont plutôt bas: sur un tronçon de moins de 50 kilomètres, dix minutes de retard suffiront pour obtenir un remboursement partiel. Pour les trajets plus longs, la compensation s’active à partir de quinze minutes de dépassement.

L'Italie change ses règles sur les radars: ce qu'il faut savoir

En cas de retard d’au moins trois heures à cause d’un embouteillage, c’est carrément la totalité du péage qui devra être remboursée. Le montant précis de l’indemnisation sera fixé par les opérateurs eux-mêmes, mais sous la surveillance des autorités. Les modalités concrètes restent encore floues. Une certitude toutefois: rien ne sera versé si le montant dû n’atteint pas au moins un euro.

Les conducteurs étrangers pourront-ils en profiter?

Reste une zone d’ombre: les conducteurs étrangers pourront-ils profiter pleinement du dispositif ? Pour l’instant, on ne le sait pas. On sait en revanche qu’aucun remboursement ne sera accordé en cas de chantiers d’urgence, d’accidents ou de perturbations liées à la météo.

L'Italie interdira des milliers de voitures et ça concerne la Suisse

Matteo Salvini, le ministre italien des Transports, s’est félicité d’un «tournant» dans la défense des droits des automobilistes. Les associations de consommateurs, elles, se montrent nettement moins enthousiastes. Selon elles, le système risque d’être difficile à appliquer et pourrait surtout repousser les sanctions contre les mauvais opérateurs pendant des années.

L’Italie compte environ 7 000 kilomètres d’autoroutes, presque toutes payantes. Le nouveau dispositif doit démarrer en juin et être pleinement opérationnel en décembre 2026. Le pays aime aussi rappeler qu’il possède la plus ancienne autoroute du monde: la liaison de 50 kilomètres entre Milan et Varese, mise en service en 1924. (sda/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Italie: une tornade fait fuir les baigneurs
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette plainte pourrait bouleverser l’industrie alimentaire américaine
San Francisco poursuit dix géants de l’agroalimentaire, accusés d’avoir provoqué une crise sanitaire massive avec leurs aliments ultratransformés omniprésents dans les supermarchés américains.
Mars, Coca-Cola, Nestlé... San Francisco a lancé mardi une procédure judiciaire inédite contre une dizaine de géants des aliments ultratransformés, en les accusant d'avoir créé une «crise de santé publique» qui grève les finances de la ville américaine.
L’article