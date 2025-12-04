Etre coincé dans un bouchon pourra vous rapporter de l'argent en Italie. Image: KEYSTONE

Etre coincé dans les bouchons rapportera de l'argent en Italie dès 2026

En Italie, les automobilistes pourront bientôt se faire rembourser en cas d'embouteillages importants sur l’autoroute. Une nouvelle règle qui entrera en vigueur dès juin 2026.

Plus de «International»

En Italie, les automobilistes vont bientôt pouvoir récupérer une partie – voire la totalité – de leur péage lorsqu’un chantier provoque un embouteillage interminable sur une autoroute payante. La décision vient de l’Autorité des transports à Rome, qui a fixé un principe simple: si le temps de trajet dépasse clairement la durée normale, les conducteurs doivent être indemnisés.

La mesure entrera en vigueur en juin prochain, juste avant le grand rush estival. Les demandes d’indemnisation pourront se faire via une application qui regroupera tous les concessionnaires privés d’autoroutes. Et les seuils sont plutôt bas: sur un tronçon de moins de 50 kilomètres, dix minutes de retard suffiront pour obtenir un remboursement partiel. Pour les trajets plus longs, la compensation s’active à partir de quinze minutes de dépassement.

En cas de retard d’au moins trois heures à cause d’un embouteillage, c’est carrément la totalité du péage qui devra être remboursée. Le montant précis de l’indemnisation sera fixé par les opérateurs eux-mêmes, mais sous la surveillance des autorités. Les modalités concrètes restent encore floues. Une certitude toutefois: rien ne sera versé si le montant dû n’atteint pas au moins un euro.

Les conducteurs étrangers pourront-ils en profiter?

Reste une zone d’ombre: les conducteurs étrangers pourront-ils profiter pleinement du dispositif ? Pour l’instant, on ne le sait pas. On sait en revanche qu’aucun remboursement ne sera accordé en cas de chantiers d’urgence, d’accidents ou de perturbations liées à la météo.

Matteo Salvini, le ministre italien des Transports, s’est félicité d’un «tournant» dans la défense des droits des automobilistes. Les associations de consommateurs, elles, se montrent nettement moins enthousiastes. Selon elles, le système risque d’être difficile à appliquer et pourrait surtout repousser les sanctions contre les mauvais opérateurs pendant des années.

L’Italie compte environ 7 000 kilomètres d’autoroutes, presque toutes payantes. Le nouveau dispositif doit démarrer en juin et être pleinement opérationnel en décembre 2026. Le pays aime aussi rappeler qu’il possède la plus ancienne autoroute du monde: la liaison de 50 kilomètres entre Milan et Varese, mise en service en 1924. (sda/ats)