Greta Thunberg et son bateau se rapprochent de Gaza

La Coalition de la flottille pour la liberté, fondée en 2010, est un mouvement international non violent de solidarité avec les Palestiniens, avec une dimension humanitaire et de plaidoyer politique contre le blocus de Gaza.

L'eurodéputée française Rima Hassan, à bord, a indiqué que plus de 200 parlementaires européens avaient signé une lettre ouverte adressée à Israël, demandant que le Madleen soit autorisé à atteindre Gaza.

Parmi les personnes à bord figurent des ressortissants allemands, français, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais.

Yasemin Acar a expliqué plus tard que le navire se trouvait près de la côte d'Alexandrie.

Le Madleen, un voilier de la Coalition de la flottille pour la liberté, est parti le 1er juin de Sicile en direction de Gaza pour apporter de l'aide humanitaire et «briser le blocus israélien» imposé au territoire palestinien menacé de famine selon l'ONU.

Un navire humanitaire avec à son bord 12 militants, dont l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg, a atteint les côtes égyptiennes. Il se rapproche de la bande de Gaza dévastée par la guerre et assiégée par Israël, ont annoncé samedi les organisateurs.

