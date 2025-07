Gaza: le Hamas prêt à libérer 10 otages

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations des différentes parties. Au moins 57 680 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne militaire israélienne, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. (jzs/afp)

A Gaza, où plus de deux millions de Palestiniens assiégés vivent dans des conditions terribles selon l'ONU, les frappes israéliennes ont continué, tuant notamment dix Palestiniens à Chati (nord) y compris six enfants, d'après la Défense civile. Des tentes de déplacés à Al-Mawassi (sud) ont été aussi touchées.

Mardi, l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a dit espérer un accord «d'ici la fin de la semaine» sur une trêve de 60 jours et une libération d'otages, mais le Qatar a dit que les discussions «prendraient du temps». Le projet d'accord prévoit, selon lui, le retour de 10 otages vivants et des corps de neuf autres.

Netanyahu a juré de détruire le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et proclamé sa volonté de prendre le contrôle du territoire palestinien limitrophe du sud d'Israël.

Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a lui aussi jugé «possible» un accord. Pour le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, ce sont les opérations de l'armée qui ont «fait avancer un accord». «(...) Nous avons sérieusement affaibli les capacités militaires et gouvernementales du Hamas», a-t-il dit.

Après avoir rencontré lundi et mardi à Washington le président américain Donald Trump, Netanyahu a déclaré à FOX Business Network: «oui, je pense que nous nous rapprochons d'un accord. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous l'obtenions». Donald Trump presse le premier ministre israélien, qui se trouve toujours aux Etats-Unis, de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre.

Sur 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Selon le communiqué du Hamas, «les questions essentielles font toujours l'objet de négociation, en premier lieu l'acheminement de l'aide (à Gaza), le retrait de l'occupation du territoire et des garanties pour un cessez-le-feu permanent».

«Bien que les négociations demeurent difficiles en raison de l'intransigeance de l'occupation (Israël), nous continuons de travailler avec sérieux avec les médiateurs (Qatar, Etats-Unis, Egypte) pour surmonter les obstacles», a dit le Hamas, en allusion aux discussions indirectes à Doha avec Israël. «Dans un souci de faire aboutir les efforts, le mouvement a fait preuve de la souplesse nécessaire et a accepté de libérer dix prisonniers», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Elle a 9 ans et documente Gaza comme une vraie journaliste

