ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
géorgie

Géorgie: des dizaines de milliers de manifestants dans la rue

epa12430329 Georgian opposition party supporters attend a rally during local elections in Tbilisi, Georgia, 04 October 2025. Elections to local governments are held in Georgia on 04 October, where mem ...
Pacifique, la manifestation de Tbilissi s'est également heurtée aux forces de police.Keystone

Géorgie: des dizaines de milliers de manifestants dans la rue

Après un an de crise politique, les Géorgiens sont appelés aux urnes pour des éléctions locales. La foule a protesté contre le pouvoir en place.
04.10.2025, 20:4704.10.2025, 20:47

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue samedi pour protester contre le pouvoir en Géorgie, où la population était appelée aux urnes pour des élections locales après près d'un an de crise politique entre gouvernement et pro-européens.

Ces écoliers russes doivent «s'habituer au seau plutôt qu’aux toilettes»

La foule, qui s'était rassemblée dans le centre de la capitale Tbilissi, a ensuite marché vers le palais présidentiel dans lequel certains manifestants ont tenté de pénétrer. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les en empêcher, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des élections sous tension

Le parti au pouvoir du Rêve géorgien fait face ce week-end à son premier test électoral depuis les législatives d'octobre 2024 qu'il avait remportées mais dont le résultat est contesté par l'opposition.

epa12430323 Georgian opposition party supporters attend a rally during local elections in Tbilisi, Georgia, 04 October 2025. Elections to local governments are held in Georgia on 04 October, where mem ...
Keystone

Dans ce contexte, les élections locales de samedi, d'ordinaire peu suivies, ont pris une importance considérable. L'opposition avait appelé à protester face à un pouvoir accusé de dérive autoritaire et qui a de son côté mis en garde contre toute velléité d'organiser une «révolution».

Kiev redoute l'hiver, mais menace de «plonger Moscou dans le noir»

En début de soirée, la foule des protestataires s'était retrouvée dans le centre de Tbilissi, arborant des drapeaux géorgiens et de l'UE.

Après les débordements devant le palais présidentiel, le ministère de l'Intérieur a annoncé que le rassemblement avait «dépassé les limites imposées par la loi», faisant craindre une répression à venir.

Ces élections locales sont boycottées par plusieurs partis d'opposition, dont le Mouvement national uni (MNU) de l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili, qui a exhorté ses partisans à manifester pour ce qu'il a qualifié de «dernière chance» de sauver la démocratie géorgienne. Il a écrit sur Facebook:

«Il y a des moments où il faut agir ici et maintenant»

Faute d'une démonstration de force face au pouvoir, «beaucoup plus de personnes seront arrêtées et les autres chassées. Le désespoir total s'installera et l'Occident finira par nous abandonner», a averti Mikheïl Saakachvili, qui purge une peine de 12 ans et demi de prison pour abus de pouvoir et d'autres accusations.

Un Géorgien arrêté après une fraude au casino de Lugano

Le premier ministre Irakli Kobakhidzé a promis une réponse policière sévère en cas de débordements en Géorgie et de mettre en échec les visées «révolutionnaires» de ceux qui appellent à manifester.

Le chaos depuis un an

Les précédentes élections, les législatives de 2024, avaient plongé cette ancienne république soviétique du Caucase dans la crise politique. Elles avaient été suivies par des mois de manifestations de l'opposition, dont certaines avaient été réprimées par la police. Des actions de petite ampleur se poursuivaient depuis.

epa12430611 Georgian opposition parties supporters clash with riot police during a rally after local elections in Tbilisi, Georgia, 04 October 2025. Elections to local governments are held in Georgia ...
Keystone

Dirigeants de l'opposition, journalistes ou simples militants, une soixantaine de personnes ont été arrêtées en un an, selon les ONG de défense des droits humains, pour lesquelles l'enjeu samedi dépasse de loin celui d'un simple renouvellement d'élus locaux.

Dans un communiqué, Amnesty International a affirmé que les élections avaient «lieu dans un contexte de graves représailles politiques contre les figures de l'opposition et la société civile».

La guerre en Ukraine a tout changé

Au pouvoir depuis 2012, le Rêve Géorgien s'est d'abord présenté comme une solution alternative libérale face à Mikheïl Saakachvili, un réformiste pro-européen qui a dirigé son pays pendant presque dix ans à partir de 2004 et s'est un temps exilé en Ukraine après sa chute.

Poutine utilise la carte du djihad pour semer le chaos en Europe

Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce parti est accusé de dérive autoritaire et de vouloir se rapprocher de Moscou. Il a pris des mesures anti-LGBT et adopté une loi sur les «agents de l'étranger». Le processus d'adhésion de la Géorgie à l'UE a été suspendu.

Police block protesters during an opposition rally in the city center of Tbilisi, Georgia, on Saturday, Oct. 4, 2025, boycotting the municipal elections and call for the release of political opponents ...
Keystone

Le Rêve Géorgien assure promouvoir la «stabilité» tout en accusant l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force et les Occidentaux de chercher à utiliser le pays pour ouvrir un deuxième front face à Moscou.

Dans un récent sondage, l'Institut d'études et d'analyse sociales évalue la cote de popularité de ce parti à environ 36%, l'opposition ayant les faveurs de 54% des Géorgiens.

Mais cette opposition est divisée. Si le parti de M. Saakachvili boycotte les élections locales en appelant à manifester, d'autres formations comme Lelo et For Georgia soutiennent des candidats. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
- Les drones de l'Apocalypse
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
3
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
Ces écoliers russes doivent «s'habituer au seau plutôt qu’aux toilettes»
La guerre de Poutine engloutit des milliards, tandis que les bâtiments scolaires russes tombent littéralement en ruine. Dans les provinces, des enfants étudient sous des toits qui s’effondrent et sans installations sanitaires de base.
Alors que la Russie a déjà dépensé plus de 200 milliards d’euros pour la guerre en Ukraine, de nombreuses écoles dans les provinces russes se détériorent. Au moins 31 d'entre elles ont perdu, au cours des deux dernières années et pendant le fonctionnement normal, des parties de leurs toits, plafonds ou murs. C’est ce qu’indique un rapport de la plateforme indépendante Meduza, qui s’appuie sur les analyses du réseau médiatique régional 7x7 et du projet de données To Be Exact.
L’article