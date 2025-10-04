Pacifique, la manifestation de Tbilissi s'est également heurtée aux forces de police. Keystone

Géorgie: des dizaines de milliers de manifestants dans la rue

Après un an de crise politique, les Géorgiens sont appelés aux urnes pour des éléctions locales. La foule a protesté contre le pouvoir en place.

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue samedi pour protester contre le pouvoir en Géorgie, où la population était appelée aux urnes pour des élections locales après près d'un an de crise politique entre gouvernement et pro-européens.

La foule, qui s'était rassemblée dans le centre de la capitale Tbilissi, a ensuite marché vers le palais présidentiel dans lequel certains manifestants ont tenté de pénétrer. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les en empêcher, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des élections sous tension

Le parti au pouvoir du Rêve géorgien fait face ce week-end à son premier test électoral depuis les législatives d'octobre 2024 qu'il avait remportées mais dont le résultat est contesté par l'opposition.

Dans ce contexte, les élections locales de samedi, d'ordinaire peu suivies, ont pris une importance considérable. L'opposition avait appelé à protester face à un pouvoir accusé de dérive autoritaire et qui a de son côté mis en garde contre toute velléité d'organiser une «révolution».

En début de soirée, la foule des protestataires s'était retrouvée dans le centre de Tbilissi, arborant des drapeaux géorgiens et de l'UE.

Après les débordements devant le palais présidentiel, le ministère de l'Intérieur a annoncé que le rassemblement avait «dépassé les limites imposées par la loi», faisant craindre une répression à venir.

Ces élections locales sont boycottées par plusieurs partis d'opposition, dont le Mouvement national uni (MNU) de l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili, qui a exhorté ses partisans à manifester pour ce qu'il a qualifié de «dernière chance» de sauver la démocratie géorgienne. Il a écrit sur Facebook:

«Il y a des moments où il faut agir ici et maintenant»

Faute d'une démonstration de force face au pouvoir, «beaucoup plus de personnes seront arrêtées et les autres chassées. Le désespoir total s'installera et l'Occident finira par nous abandonner», a averti Mikheïl Saakachvili, qui purge une peine de 12 ans et demi de prison pour abus de pouvoir et d'autres accusations.

Le premier ministre Irakli Kobakhidzé a promis une réponse policière sévère en cas de débordements en Géorgie et de mettre en échec les visées «révolutionnaires» de ceux qui appellent à manifester.

Le chaos depuis un an

Les précédentes élections, les législatives de 2024, avaient plongé cette ancienne république soviétique du Caucase dans la crise politique. Elles avaient été suivies par des mois de manifestations de l'opposition, dont certaines avaient été réprimées par la police. Des actions de petite ampleur se poursuivaient depuis.

Dirigeants de l'opposition, journalistes ou simples militants, une soixantaine de personnes ont été arrêtées en un an, selon les ONG de défense des droits humains, pour lesquelles l'enjeu samedi dépasse de loin celui d'un simple renouvellement d'élus locaux.

Dans un communiqué, Amnesty International a affirmé que les élections avaient «lieu dans un contexte de graves représailles politiques contre les figures de l'opposition et la société civile».

La guerre en Ukraine a tout changé

Au pouvoir depuis 2012, le Rêve Géorgien s'est d'abord présenté comme une solution alternative libérale face à Mikheïl Saakachvili, un réformiste pro-européen qui a dirigé son pays pendant presque dix ans à partir de 2004 et s'est un temps exilé en Ukraine après sa chute.

Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce parti est accusé de dérive autoritaire et de vouloir se rapprocher de Moscou. Il a pris des mesures anti-LGBT et adopté une loi sur les «agents de l'étranger». Le processus d'adhésion de la Géorgie à l'UE a été suspendu.

Le Rêve Géorgien assure promouvoir la «stabilité» tout en accusant l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force et les Occidentaux de chercher à utiliser le pays pour ouvrir un deuxième front face à Moscou.

Dans un récent sondage, l'Institut d'études et d'analyse sociales évalue la cote de popularité de ce parti à environ 36%, l'opposition ayant les faveurs de 54% des Géorgiens.

Mais cette opposition est divisée. Si le parti de M. Saakachvili boycotte les élections locales en appelant à manifester, d'autres formations comme Lelo et For Georgia soutiennent des candidats. (ats/afp)