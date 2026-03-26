Les premières alertes ont commencé à apparaître en fin de journée. Image: Imago

Google Maps péclote

Vous aussi, vous êtes perdu? Difficile de se repérer, de calculer un itinéraire ou même d’ouvrir le navigateur: Google Maps semble connaître une panne ce jeudi.

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Légère panique pour les uns, galère intense pour les autres; ce jeudi soir, Google Maps semble rencontrer une panne. De nombreux utilisateurs rapportent des difficultés à accéder au site, que ce soit pour afficher une carte, lancer un trajet ou simplement charger l’interface. Sur X (ex-Twitter), de nombreux internautes partagent leur désarroi.

Du côté de Down Detector, qui recense en temps réel les dysfonctionnements des services en ligne, la tendance montre que les signalements ont brusquement augmenté.

capture d'écran

Les premières alertes ont commencé à apparaître en fin de journée. Pour l’heure, si le service semble partiellement rétabli, Google n’a pas communiqué sur l’origine du problème.

Image: capture d'écran

L'application, elle, fonctionne normalement. (max)