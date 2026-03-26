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Google Maps péclote

Google Maps.
Les premières alertes ont commencé à apparaître en fin de journée.Image: Imago

Google Maps péclote

Vous aussi, vous êtes perdu? Difficile de se repérer, de calculer un itinéraire ou même d’ouvrir le navigateur: Google Maps semble connaître une panne ce jeudi.
26.03.2026, 19:1426.03.2026, 19:20

Légère panique pour les uns, galère intense pour les autres; ce jeudi soir, Google Maps semble rencontrer une panne. De nombreux utilisateurs rapportent des difficultés à accéder au site, que ce soit pour afficher une carte, lancer un trajet ou simplement charger l’interface. Sur X (ex-Twitter), de nombreux internautes partagent leur désarroi.

Du côté de Down Detector, qui recense en temps réel les dysfonctionnements des services en ligne, la tendance montre que les signalements ont brusquement augmenté.

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capture d'écran

Les premières alertes ont commencé à apparaître en fin de journée. Pour l’heure, si le service semble partiellement rétabli, Google n’a pas communiqué sur l’origine du problème.

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Image: capture d'écran

L'application, elle, fonctionne normalement. (max)

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