Google Maps péclote
Légère panique pour les uns, galère intense pour les autres; ce jeudi soir, Google Maps semble rencontrer une panne. De nombreux utilisateurs rapportent des difficultés à accéder au site, que ce soit pour afficher une carte, lancer un trajet ou simplement charger l’interface. Sur X (ex-Twitter), de nombreux internautes partagent leur désarroi.
I don’t mean to alarm anybody but: Google Maps (desktop) seems to be down at the moment. 🗺️ Remain calm.— TRC (@tadeo_rc) March 26, 2026
Google Maps down???? HELLO IM AT WORK I NEED YOU @googlemaps— fine times (@maplsyrupcoffee) March 26, 2026
Du côté de Down Detector, qui recense en temps réel les dysfonctionnements des services en ligne, la tendance montre que les signalements ont brusquement augmenté.
Les premières alertes ont commencé à apparaître en fin de journée. Pour l’heure, si le service semble partiellement rétabli, Google n’a pas communiqué sur l’origine du problème.
L'application, elle, fonctionne normalement. (max)