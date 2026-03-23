ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

La ligne CFF Yverdon-Cossonay interrompue

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Image d'illustrationKeystone

Cette ligne CFF romande va être interrompue

Des bus vont remplacer les trains ce week-end entre Yverdon et Cossonay. Le parcours sera plus long.
23.03.2026, 12:4623.03.2026, 12:46

Le trafic ferroviaire sera interrompu durant tout le week-end entre Yverdon-les-Bains et Cossonay-Penthalaz. Les trains seront remplacés par des bus. Il faut compter avec une trentaine de minutes de temps de parcours supplémentaire, annoncent les CFF.

Le raccordement de la ligne Orbe-Chavornay au réseau CFF nécessite l'adaptation des infrastructures ferroviaires. Ce sera le cas de la ligne de contact lors du week-end du 28 et 29 mars: quinze nouveaux jougs seront posés sur leurs mâts à l'aide de grues. Pour mener à bien ces travaux, le courant électrique doit être coupé dans toute la gare de Chavornay, annoncent lundi les CFF.

«Les économies massives» dans les transports suisses s'avèrent explosives

En conséquence, la ligne sera interrompue entre Yverdon-les-Bains et Cossonay-Penthalaz du samedi à 03h50 au lundi à 03h50. Les trains intercity sont remplacés par des bus entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Pour les trains régionaux, les bus circuleront entre Grandson et Cossonay-Penthalaz. Les IR57 sont supprimés.

Les CFF avertissent que d'autres week-ends d'interruption seront nécessaires pour mener à bien l'ensemble des travaux. Ils sont prévus durant l'été: les 4-5 juillet, 11-12 juillet et 22-23 août. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
de samuel bendahan
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
1
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
de Othmar von Matt
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
8
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
de Antoine Menusier
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Berne veut recenser les féminicides
Les autorités bernoises envisagent d’inclure les féminicides dans les statistiques sur la criminalité, tout en attendant une définition et des critères uniformes à l’échelle nationale pour recenser ces actes de violence de manière cohérente.
Le Conseil-exécutif bernois est prêt à mentionner explicitement les féminicides dans les statistiques sur la criminalité. Il ne souhaite toutefois pas faire cavalier seul, mais préfère attendre qu'une définition et des critères à l'échelle nationale soient établis pour recenser ces actes de violence.
L’article