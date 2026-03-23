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Migros et Coop déploient une nouveauté dans plus de 50 magasins

Migros et Coop déploient une nouveauté dans plus de 50 magasins

Faire ses courses peut vite devenir éprouvant pour certains clients, surtout dans les grands supermarchés. Face à ce constat, Migros et Coop adaptent leurs magasins.
23.03.2026, 15:0523.03.2026, 16:58
Benjamin Weinmann

Prendre des fruits, trouver les pâtes, puis marcher jusqu'aux capsules de café… Pour de nombreux clients, faire les courses s’apparente parfois à un parcours du combattant. La tâche se complique encore lorsque l’on ne connaît pas bien le magasin ou que les rayons ont été réorganisés. Résultat: le temps passé en magasin s’allonge. Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ces déplacements peuvent représenter un réel défi.

Les grandes enseignes suisses en ont pris acte. A Zurich-Leutschenbach, par exemple, la nouvelle filiale Migros inaugurée cet automne a installé une banquette en bois en plein cœur du magasin. «Nous avons constaté que les clients souhaitaient pouvoir s’asseoir durant leurs achats. Nous avons donc simplement répondu à cette demande», explique Annabel Ott, porte-parole de Migros Zurich.

Discret mais utile : un des nouveaux bancs installés au milieu d&#039;un supermarché Migros.
Discret mais utile : un des nouveaux bancs installés au milieu d'un supermarché Migros.Image: DR

Cette initiative s’inscrit dans le nouveau concept d’aménagement de Migros. Celui-ci prévoit, lorsque la configuration des lieux s’y prête, l’installation de bancs directement dans l’espace de vente.

Des fauteuils confortables chez Manor

Ce concept a été déployé à l’échelle nationale au printemps dernier, précise Laura Dikhoff, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros. «Aujourd’hui, environ 50 filiales en Suisse l’ont déjà adopté.» Il reste toutefois difficile de dire précisément combien de magasins disposent de sièges.

L’objectif est néanmoins clair: à partir d’une certaine taille, les filiales doivent intégrer des bancs de manière systématique, notamment pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Des magasins plus petits peuvent également être concernés, en fonction des besoins de la clientèle locale. La porte-parole cite le cas d'une Migros locale, où la proximité d’un établissement pour personnes âgées a justifié l’installation de sièges.

Ils ont comparé le prix des tomates en Suisse et Migros fait exception

Chez Coop aussi, cette évolution est en marche. Des bancs sont déjà présents dans «de nombreux supermarchés» conçus selon le dernier modèle d’aménagement, indique le porte-parole Kevin Blättler, sans avancer de chiffres précis.

Même tendance chez Manor: bancs et fauteuils confortables font partie du nouveau concept. On les trouve déjà dans les magasins rénovés de Genève, Lausanne et Bâle, notamment dans les rayons mode et lingerie.

Des fauteuils confortables pour se reposer font partie du nouveau concept de magasin de Manor, comme on peut le constater ici dans le grand magasin rénové de Genève.
Ces fauteuils font partie du nouveau concept de magasin de Manor. Ici à Genève.Image: Manor, Ali Zigeli

D’autres installations suivront là où l’espace le permet. L’objectif est de créer un environnement plus accueillant et propice à la détente.

Pro Senectute en veut plus

La fondation Pro Senectute, qui défend les intérêts des personnes âgées, se réjouit de cette évolution. Ces installations sont «très importantes», souligne son porte-parole, Peter Burri Follath.

«Avec le vieillissement de la population, les seniors resteront une clientèle clé du commerce de détail et leur nombre devrait encore augmenter»

Les sièges améliorent l’accessibilité des magasins, favorisent l’autonomie et contribuent à une expérience d’achat plus agréable.

L’organisation avait déjà interpellé Migros sur cette question il y a plusieurs années, sans succès à l’époque. Aujourd’hui encore, aucune collaboration formelle n’existe sur ce sujet.

Méfiez-vous de cette pratique discutable chez Coop et Migros

Pro Senectute appelle toutefois à aller encore plus loin. Davantage de sièges seraient souhaitables dans les magasins.

L’argument n’est pas seulement social, mais aussi économique: «Face à la concurrence du commerce en ligne, les magasins physiques ont tout intérêt à soigner l’expérience sur place», explique Peter Burri Follath. Les espaces de repos constituent une solution simple et efficace.

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