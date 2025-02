Un volcan monstrueux menace de se réveiller en Méditerranée

A cause des multiples séismes, le système volcanique de Santorin est en train de se remplir de magma, et ce relativement rapidement. Les conséquences - dont une potentielle explosion - pourraient être dévastatrices.

Matti Hartmann / t-online

Les tremblements de terre se succèdent - et gagnent en intensité: sur l'île de rêve paradisiaque de Santorin, les habitants craignent actuellement le pire, des milliers d'entre eux ont commencé à quitter l'île. Certains se pressent au terminal de ferry, alors que des avions spéciaux ont été affretés. La secousse la plus forte enregistrée à ce jour a secoué Santorin mardi. D'une magnitude de 5, elle a été ressentie jusqu'à Athènes.

A Santorin, les habitants se ruent vers les ferries pour fuir l'île. Keystone

Plus d'un tiers des 16 000 habitants sont déjà partis, selon les médias grecs. «Les enfants et les femmes pleurent», a déclaré mardi un homme sur le port, cité par l'agence de presse allemande. Avant d'ajouter:

«Je n'ai pas dormi depuis des jours»

On ignore les conséquences de la série de phénomènes qui secoue la région toujours plus violemment. Selon les experts, un séisme majeur d'une ampleur incalculable reste à venir. Leur certitude: ils n'ont jamais observé autant de tremblements de terre en si peu de temps.

Plusieurs scénarios se profilent. Dans le meilleur des cas, Efthymios Lekkas, le chef de l'Autorité grecque de protection sismique, a raison. Il espère que l'énergie sismique accumulée se déchargera lors d'une secousse d'une magnitude de 5 à 5,5, et que le calme reviendra ensuite lentement dans la zone. Dans ce cas-ci, les dégâts resteraient probablement relativement minimes.

«On a entendu la détonation à 100 kilomètres à la ronde»

Mais il pourrait en être tout autrement: les scientifiques redoutent le réveil du grand volcan sous-marin Kolumbo. Un détour historique illustre ce que cela pourrait signifier: en 1649, le volcan, situé à seulement sept kilomètres de Santorin, s'est soudainement élevé au-dessus de la surface de la mer. Il est ensuite entré en éruption durant deux mois à l'automne 1650, avec des conséquences dévastatrices.

Selon des témoins, la couleur de l'eau aurait changé et la mer se serait mise à bouillir. Kolumbo crachait des roches incandescentes, la fumée obscurcissait le ciel. Puis la mer s'est retirée d'un coup pour revenir peu après avec une force destructrice. Des vagues de tsunami de jusqu'à 20 mètres de haut ont dévasté les côtes environnantes, selon une reconstitution réalisée en 2023 par des chercheurs allemands:

«Une énorme détonation a été entendue à plus de 100 kilomètres de distance, de la pierre ponce et des cendres sont tombées sur les îles environnantes et un nuage mortel de gaz toxique a fait plusieurs morts» Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung de Kiel, en Allemagne

L'effet d'une bouteille de champagne

Les chercheurs du centre océanographique s'étaient auparavant rendus en mer Égée pour étudier le cratère du volcan à l'aide d'une technique spéciale:

«Nous voulions comprendre l'origine du tsunami à l'époque, et la violence de l'explosion» Jens Karstens, responsable de l'étude.

Ils ont réalisé différentes simulations informatiques et ont confronté leurs données de mesure avec les témoignages historiques. Résultat: alors que Kolumbo crachait encore du feu, un des flancs du volcan, composé de pierre ponce et donc peu stable, s'est effondré.

Cela a eu l'effet d'une bouteille de champagne que l'on débouche. Selon Karstens:

«Le gaz du système magmatique a pu se dilater soudainement, provoquant une puissante explosion»

Ce n'est que la combinaison de tous ces événements qui expliquerait la vague du tsunami de 20 mètres de haut.

Des touristes et résidents attendent dans le port de pouvoir embarquer sur un bateau, ce quatre février 2025. Keystone

Une chambre magmatique aussi pleine qu'en 1650

Dans ce contexte, les études d'autres chercheurs, qui ont présenté leurs résultats en 2022, semblent inquiétantes: Kajetan Chrapkievicz, volcanologue à l'Imperial College de Londres, a découvert à l'aide d'une nouvelle méthode que du magma s'accumulait en abondance sous Kolumbo - et que l'afflux se poursuivait de manière régulière. Ils estiment qu'1,4 kilomètre cube de matière en fusion se trouvait dans la chambre en 2022. Sur la base d'un taux de croissance stable, les chercheurs calculent que ce volume peut atteindre deux kilomètres cubes après 150 ans, ce qui correspondrait à la quantité qui a fait exploser Kolumbo en 1650.

Seulement, il est difficile de dire si le volcan risque d'arriver à maturité plus rapidement. Le système volcanique de Santorin connaîtrait actuellement des mouvements importants. Plusieurs experts pensent que cette série de séismes résulte précisément de ces mouvements de magma. Torsten Dahm, professeur de géophysique et de sismologie à l'université de Potsdam, a avancé cette hypothèse dès lundi au vu des nombreuses secousses de plus en plus intenses.

Exploration scientifique en cours

Mardi, d'autres experts ont soutenu son analyse. Jens Karstens de Geomar a affirmé dans une publication pour le Science Media Center Germany que le système de Santorin n'avait pas été aussi actif depuis longtemps. Une quantité abondante de magma s'écoulerait dans ce système et cela provoquerait des tensions dans la croûte terrestre, qui déclencheraient ensuite les séismes.

Le volcan sous-marin Kolumbo: La coupe transversale montre les structures géologiques. Image: Geomar

Des scientifiques de Geomar effectuent en ce moment des mesures sur place à Santorin, a poursuivi le spécialiste:

«Dans quelques jours, nous pourrons donc déjà mieux évaluer la situation»

Une mise en garde contre les tsunamis «absolument justifiée»

Directrice du groupe de recherche sur la propagation du magma au Helmholtz-Zentrum für Geoforschung de Potsdam, Eleonora Rivalta a souligné que les processus magmatiques «pourraient potentiellement être liés à une nouvelle ascension du magma et à un risque accru d'éruption». Ces processus pourraient donc se renforcer mutuellement - et ce toujours plus vite jusqu'à l'explosion.

Les autorités prennent des mesures de précaution que Rivalta juge «absolument justifiées»:

«Il est particulièrement fondamental de mettre en garde contre d'éventuels tsunamis et des glissements de terrain le long de pentes abruptes, car les séismes peuvent déclencher ce genre de dangers secondaires».

