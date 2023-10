Pourquoi Netanyahou écarte froidement Zelensky et préfère appeler Poutine

Le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre a permis de mettre en lumière la géopolitique et les compromis étonnants à l'œuvre à l'international. Notamment en ce qui concerne la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Anne-Kathrin Hamilton /

Avec l'embrasement du conflit au Proche-Orient, c'est une nouvelle guerre – une de plus – qui éclate. Les spécialistes mettent en garde contre un incendie généralisé.

Les Etats-Unis assurent Israël de leur soutien dans la lutte contre le groupe terroriste Hamas. L'offensive terrestre devrait bientôt débuter dans la bande de Gaza afin de neutraliser les terroristes. La situation dans la région tient le monde en haleine – alors que la guerre d'agression russe en Ukraine se poursuit. Et tout s'imbrique, montrant les enjeux géopolitiques.



L'appel de Zelensky

On rembobine. Au moment de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été l'un des premiers chefs d'Etat à appeler le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour lui témoigner son soutien. Il avait également publié une déclaration, le jour même de l'attaque du Hamas:

«La terreur ne devrait pas avoir sa place sur Terre, car elle constitue toujours un crime, non seulement contre un pays ou contre les victimes de cette terreur, mais contre le monde et l'humanité en général.»

Selon lui, le monde doit être uni et solidaire pour empêcher la terreur de détruire ou de réprimer la vie partout et à tout moment. Zelensky a souligné qu'Israël avait un droit indéniable à se défendre contre les terroristes.

Le président ukrainien a apparemment voulu passer des paroles aux actes en proposant à Israël une visite de solidarité après l'attaque du Hamas. Il a toutefois essuyé un refus: «Ce n'est pas le bon moment», disent les médias israéliens.

Les relations compliquées entre Israël et l'Ukraine

Cela fait longtemps que le ton est glacial entre l'Ukraine et Israël. Depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022, Israël n'a jamais proposé d'aide militaire, provoquant des tensions diplomatiques entre Kiev et Jérusalem. «Israël a hésité à contrarier Moscou, qui maintient une forte présence militaire en Syrie», écrit The Times of Israel.

De son côté, le politologue Andreas Umland, spécialiste de l'Europe de l'Est s'est fendu de l'analyse suivante:

«Benjamin Netanyahou refuse une offre de soutien d'un président dont le pays se bat contre un allié de l'Iran, dont les villes sont attaquées presque chaque semaine par des drones iraniens et dont la famille est juive.»

Il ajoute: «Au lieu de cela, il fait appel à l'antidémocrate Poutine». Et Umland de s'interroger sur les véritables intentions de Netanyahou.

En effet, l'appui financier massif de l'Iran au Hamas est un secret de polichinelle. Difficile, par contre, de chiffrer ce soutien. Selon l'émission alémanique Tagesschau, on parle de jusqu'à 30 millions de dollars par mois pour le groupe terroriste. A cela s'ajoutent le partage de connaissance pour la construction de missiles et probablement aussi des formations dispensées par les Gardiens de la révolution, l'armée du régime des mollahs.

Netanyahou ne veut pas se mettre Poutine à dos

Le président russe Vladimir Poutine s'est, de son côté, impliqué dans la guerre en Israël par le biais de la diplomatie du téléphone. Selon les médias russes, le chef du Kremlin s'est déjà entretenu, lundi, avec le président iranien Ebrahim Raïssi et le dirigeant syrien Bachar el-Assad.

Des discussions sont encore prévues avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef d'Etat égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'est ce qu'a indiqué le conseiller en politique étrangère de Poutine, Iouri Ouchakov, sans toutefois donner plus de détails.

Poutine et Netanyahou, en 2020. Image: EPA REUTERS POOL

Poutine et Netanyahou ont longtemps été considérés comme des amis assez redoutables. Le chef du Kremlin a ainsi été l'un des premiers à féliciter Netanyahou lors de sa nouvelle victoire électorale, fin 2022. Le premier ministre israélien s'est souvent rendu à Moscou par le passé et les deux hommes entretiendraient des relations étroites. Netanyahou ne veut donc pas prendre de risque en acceptant la venue de Zelensky.

Une forme de chaos diplomatique

Il semble y avoir un certain chaos diplomatique sur la scène politique mondiale. Le «non» israélien à la proposition de l'Ukraine reste, toutefois, incompréhensible pour de nombreux utilisateurs de la plateforme X. Selon Zelensky, les deux pays souffrent du terrorisme. C'est pourquoi les Ukrainiens peuvent très bien comprendre ce qu'il se passe en Israël.

Il écrit: «En Ukraine, nous éprouvons un sentiment particulier face à ce qui s'est passé. Des milliers de roquettes dans le ciel israélien... Des gens tués dans les rues... Des voitures civiles criblées de balles... Des prisonniers humiliés...»

Le dirigeant ukrainien estime que l'attaque terroriste contre Israël a été bien planifiée et que le monde entier connaît les «sponsors» qui l'ont rendue possible.



Traduit et adapté par Valentine Zenker