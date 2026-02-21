ciel couvert
La mort d'un enfant après une greffe de coeur crée un scandale en Italie

[Image symbolique, pas de don d&#039;organe dans la boote de don d&#039;organes] Une glaciere de Swiss transplant qui sert a transporter des organes pour une transplantation est photographiee a la sor ...
Les conditions pour le transport du coeur du petit Domenico n'auraient pas été respectées. (image d'illustration)Image: KEYSTONE

La mort d'un enfant greffé crée un scandale en Italie

Le petit Domenico avait bénéficié d'une greffe de coeur en décembre. A la suite d'une erreur de transport de l'organe, le petit n'a pas survécu.
21.02.2026, 18:1521.02.2026, 18:15

Un enfant italien qui avait reçu une greffe cardiaque défectueuse en décembre est décédé samedi. Cette affaire a suscité l'indignation en Italie en raison d'une présomption de faute professionnelle médicale.

Agé de deux ans, Domenico avait reçu une greffe apparemment avec un coeur qui avait été endommagé pendant le transport en entrant en contact direct avec de la glace carbonique. Il était depuis sous respirateur artificiel dans un hôpital de Naples, dans le sud de l'Italie.

Sa mère a déclaré samedi aux média italiens:

«C'est fini, Domenico est parti»

Une fondation sera créée en son nom, a-t-elle ajouté.

Le coeur du donneur aurait été transporté de Bolzano (nord) à Naples, à 800 kilomètres plus au sud, dans un conteneur inadapté, sans thermomètre qui aurait pu signaler la température excessivement basse.

Le parquet a ouvert une enquête contre six membres du personnel médical.

Le ministre de la Santé, Orazio Schillaci, a déclaré dans un communiqué, cité par les médias italiens, que le cas du petit Domenico avait «ému toute l'Italie».

Le ministre avait précédemment fait part de sa crainte que les dons d'organes ne diminuent à la suite de cette affaire et avait appelé à la «clarté» afin de garantir la confiance dans les services médicaux du pays. (ats/afp)

