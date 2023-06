Vidéo: extern / rest

Moscou a détruit et capturé des chars allemands et américains, c'est grave?

L'Ukraine a perdu au moins quatre chars Bradley américains et un Leopard allemand lors de ce qui ressemble à une opération de percée ratée. Les autorités russes s'en donnent à coeur joie, mais quel est l'impact réel de cette perte?

alberto silini

Plus de «International»

Les images d'une poignée de blindés calcinés gisant sur le champ de bataille ukrainien, diffusées vendredi dernier, avaient fait le tour du monde. Et pour cause: parmi les épaves ont distinguait quatre chars Bradley américains et un tank Leopard 2 allemand.

👉Suivez la guerre contre l'Ukraine en direct👈

Ces véhicules, qui constituent la crème des envois d'armes occidentales en Ukraine, ont été décrits comme techniquement supérieurs aux chars russes et étaient, dès lors, censés jouer un rôle majeur dans la contre-offensive de Kiev. Le fait de les voir dans cet état, sur les toutes premières images témoignant du début de l'opération ukrainienne, peut avoir un impact psychologique énorme. Il n'est pas anodin de rappeler que les photos ont été partagées par des sources russes, et doivent être lues dans un contexte de guerre de l'information.

Quoi qu'il en soit, on en sait désormais un peu plus sur cette opération, d'autres informations ayant fait surface depuis. L'analyse des images disponibles suggère que l'unité ukrainienne a roulé sur un champ de mines dans la région de Zaporijia, dans le sud du pays. Certains véhicules ont probablement été touchés par des missiles guidés antichars, tandis que les troupes présentes ont été la cible de tirs russes provenant des deux côtés. C'est ce qu'affirment des experts consultés par le site spécialisé The War Zone.

Dans un deuxième temps, il semblerait que quatre autres Bradley aient été dépêchés sur les lieux pour secourir les soldats attaqués. Avant d'être à leur tour endommagés. Envoyer d'autres véhicules dans une telle situation constitue une violation de la doctrine de base pour de telles opérations, impliquant de ne pas mettre en danger d'autres équipements, commente un officier interrogé par le média américain.

Les Bradley et le Leopard endommagés (et capturés?) par les Russes en Ukraine. Keystone

«Nos trophées»

Et ce ne serait pas tout. La Russie aurait mis la main sur les véhicules endommagés et abandonnés après l'embuscade. C'est ce qu'affirme, mardi, le ministère russe de la Défense, qui a partagé une vidéo sur sa chaîne Telegram où l'on voit des soldats russes en train d'examiner des blindés endommagés. Les équipements présents et le cadre rappellent fortement les images partagées une semaine auparavant. Le ministère commente:

«Des chars Leopard et Bradley. Ce sont maintenant nos trophées»

La vidéo en question: Vidéo: extern / rest

«Tous les équipements capturés sont de fabrication occidentale», précisent encore les autorités russes, avant d'ajouter: «Certains de ces véhicules ont des moteurs en marche, ce qui indique le caractère éphémère de la bataille et la fuite des équipages des forces armées ukrainiennes».

Berlin et Washington n'ont pas commenté la perte supposée de leurs engins. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a tout de même affirmé aux micros de la télévision RTL que «malheureusement, c'est la nature de la guerre que les chars soient détruits et que des gens soient tués». Il a ajouté:

«Nous ne serons pas en mesure de remplacer tous les chars qui sont actuellement hors d'usage»

Inutile de dire que cette déclaration, ainsi que l'issue de toute l'opération, a galvanisé l'espace informationnel russe. «La nouvelle de la perte des Leopard a fait l'effet d'une véritable douche froide dans les médias occidentaux», affirme l'agence de presse proche du Kremlin Ria Novosti. Qui abonde, visiblement satisfaite: «L'un des meilleurs chars du monde, pour une raison quelconque, n'a pas pu faire face aux armes et à l'esprit russes».

Est-ce grave?

A la lumière de tout cela, une question s'impose: la perte des véhicules occidentaux est-elle grave pour l'Ukraine? The War Zone tempère:

«Le fait que nous voyions des images de ces véhicules endommagés ou détruits ne devrait pas nous choquer»

Et le site spécialisé de développer: l'Ukraine attaque sans soutien aérien dans une zone que les Russes ont soigneusement préparée à une telle avancée, en posant des mines et en construisant des fortifications. Dans l'ensemble des zones occupées, les troupes de Moscou ont, en effet, bâti une impressionnante ligne défensive, s'étendant sur plus de 800 kilomètres.

La voici (en rouge): Image: Google maps

Deuxièmement, si les véhicules occidentaux sont plus performants que n'importe quel autre engin de l'arsenal ukrainien, ils sont loin d'être invincibles, surtout dans ces conditions, poursuit The War Zone. Et troisièmement, les soldats peuvent également faire des erreurs. Les jours à venir montreront si cette tendance devient alarmante ou non.

Il faut également garder à l'esprit qu'une contre-offensive, cela ne se fait pas en un clin d'oeil. «Ce type opérations peut prendre des jours, des semaines, voire des mois avant que son résultat ne devienne totalement clair», rappelait la semaine dernière le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW). Qui complète:

«Pendant ce temps, des sources russes peuvent faussement prétendre avoir repoussé la contre-offensive»

Notre commentaire à ce sujet: Commentaire Poutine espère nous faire commettre cette erreur de Antoine Menusier

Reste la question de savoir ce que Moscou pourrait faire de ses nouveaux «trophées», si l'authenticité de la vidéo venait à être prouvée. En termes de renseignements, probablement pas grand-chose, estime The War Zone. En revanche, le Kremlin les exploitera certainement de toutes les manières possibles et les utilisera à des fins de propagande.