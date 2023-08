L'armée ukrainienne aurait enfin franchi les «dents de dragon» russes

Les troupes ukrainiennes pourraient avoir franchi un cap dans sa contre-offensive en transperçant la principale ligne de défense russe sur le front sud. A moins qu'il ne s'agisse, simplement, d'un groupe de reconnaissance? Voici les pistes.

Marianne Max

L'armée ukrainienne aurait réussi une avancée majeure dans le sud du pays. Après avoir libéré le village de Robotyne en début de semaine, certains indices laissent penser que l'Ukraine a réussi à transpercer la première ligne de défense russe à quelques kilomètres à l'est. C'est du moins ce que rapportent les analystes militaires George Barros de l'Institute for the Study of War (ISW), ainsi que l'expert militaire Emil Kastehelmi, sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Une unité ukrainienne aurait ainsi été localisée derrière un fossé antichar russe faisant partie de la principale ligne de défense des troupes de Poutine près de Verbove. Le village se trouve à environ huit kilomètres à l'est de Robotyne. D’après George Barros, des soldats de la 82e brigade d'assaut aérien ukrainienne seraient parvenus à franchir la tranchée antichar à pied.

«L'absence d'équipement lourd indique une infiltration et non une percée» George Barros, sur X.

Il n'y aurait, en effet, pas de signes indiquant la présence de chars ou de véhicules blindés.

Dépasser les «dents de dragon»

S'il est possible que des soldats aient déjà franchi la ligne de défense, cette avancée ne sera confirmée qu'à condition que des unités plus importantes ou des équipements lourds soient visibles. Il n'y a pas non plus d'indication que les Ukrainiens aient réussi à percer les trois lignes de défense russe sur le front sud. L'expert militaire Kastehelmi écrit qu’ils en ont jusqu'à présent franchi deux sur trois.

Les principales lignes de défense russes, appelées lignes «Sorovikine» s'étendent sur plus de 800 kilomètres sur l'ensemble du front.

Les dents de dragon russes, près de Bakhmout, le 24 mars 2023. Image: www.imago-images.de

Elles se composent de trois éléments: des tranchées antichars, des barrages antichars en béton (appelés «dents de dragon») et des postes de combat situés plus en arrière. A cela s'ajoutent d'immenses champs de mines que les Ukrainiens doivent d'abord franchir.

Une position intermédiaire

Les soldats ukrainiens se trouveraient actuellement entre les «dents de dragon» et les postes de combat qu’occupe l'armée russe, selon George Barros. Il n'est pas clair s'ils comptent franchir la dernière ligne de défense ou simplement profiter de leur position pour espionner les Russes. Il pourrait s'agir d'une unité de reconnaissance.

«Les Ukrainiens perceront probablement bientôt cette ligne, en plus des deux autres, [...] avec du matériel lourd cette fois» George Barros

La contre-offensive ukrainienne est en cours depuis plusieurs mois déjà et progresse plus lentement que ne l'espéraient Kiev et l'Occident. Pourtant, l'armée ukrainienne ne cesse de grappiller du terrain: la dernière percée en date étant la prise de Robotyne. Il ne s'agit cependant pas d'une «percée sur un large front», nuance l'expert militaire Gustav Gressel.

Toutefois, les troupes ukrainiennes semblent avoir ouvert une brèche au sud de Robotyne.

«Si cela se révèle vrai, l'Ukraine va maintenant essayer d'élargir cette ouverture» Gustav Gressel

(traduit de l'allemand par Léon Dietrich)