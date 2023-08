Interview

Contre-offensive ukrainienne: «ça va coûter cher à Poutine»

La guerre en Ukraine donne lieu à de violents combats, notamment sur trois sections du front. L'armée ukrainienne va-t-elle bientôt réussir à percer et qu'est-ce que cela signifie pour la Russie? Analyse.

Dans les environs de Bakhmout, l'armée ukrainienne pilonne les Russes. Keystone

L'effort est laborieux et les pertes lourdes pour l'Ukraine. Kiev continue d'attaquer les lignes de défense russes dans le sud du pays. Celles-ci tiennent jusqu'à présent, toutefois la défense russe semble s'effriter.

L'Ukraine aurait identifié trois points de front où le commandement ukrainien voit des chances de percée. Deux des trois points névralgiques se trouvent sur la ligne de front à Zaporijia, le troisième à Bakhmout.

L'expert en Défense Christian Mölling estime que la guerre contre l'Ukrainien entre dans une nouvelle phase. Dans un entretien, il évoque l'équilibre actuel des forces sur le front et explique pourquoi Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoquent tout à coup la paix.

Christian Mölling est le directeur adjoint de l'Institut de recherche de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Société allemande de politique étrangère) et chef du Centre de sécurité et de défense. Il a étudié les sciences politiques, économiques et historiques à l'Université de Duisburg et à l'Université de Warwick, et a obtenu son doctorat à l'Université Ludwig-Maximilians de Munich.

L'Ukraine n'avance que lentement dans sa contre-offensive. Comment évaluez-vous la situation militaire actuelle?

La guerre connaît une nouvelle phase. D'une part, l'Ukraine tente de percer les lignes de défense en deux points au sud. D'autre part, il y a aussi de graves attaques ukrainiennes sur Bakhmout. La ville a une grande importance symbolique, surtout pour Vladimir Poutine, car la Russie a brûlé des quantités considérables de troupes lors de sa conquête. Pour Poutine, la perte serait un revers considérable, c'est pourquoi la bataille y est si importante.

Quel est le succès des attaques de l'Ukraine?

Difficile à dire, car nous ne savons pas quels sont les plans de l'Ukraine. Nous ne savons pas non plus combien de temps les Russes seront encore en mesure de défendre leurs positions actuelles ou si les troupes de Poutine vont s'essouffler.

Mais en quoi alors cette phase est-elle nouvelle? Après tout, cela fait des mois que nous voyons l'Ukraine tester les lignes russes pour y déceler des points faibles...

Ce qui est nouveau, c'est que l'armée ukrainienne tente de s'enfoncer un peu plus profondément et de percer réellement les lignes russes. Elle semble avoir trouvé des points où elle estime pouvoir essayer.

«Mais les Ukrainiens n'ont délibérément pas encore jeté toutes leurs réserves dans la bataille»

Quand le feront-ils?

Le lieu et le moment où ils le feront dépendront surtout de la manière dont les Russes géreront, à leur tour, leurs réserves. Une chose est sûre: l'armée ukrainienne doit faire preuve de créativité pour aller de l'avant. Car elle n'a pas de soutien aérien, pas assez de matériel et pas de soutien garanti à 100% de l'Ouest.



Mais Kiev ne manque-t-elle pas de temps? Après tout, une nouvelle période de boue, la raspoutitsa, menace déjà à l'automne.

Non, je ne pense pas. De nombreuses sections de front dans le sud ne sont pas aussi fortement touchées par la période de boue. De plus, du point de vue de l'Ukraine, prendre tous les risques n'a pas de sens non plus. Elle s'inquiète certes du soutien occidental au fur et à mesure que la guerre se prolonge, mais la guerre continuera même après cette offensive. Pour elle, il n'y a pas d'alternative à la conclusion d'une mauvaise paix avec la Russie, qui ne durerait de toute façon pas longtemps. Ce n'est pas une option.



Quelles sont les pertes des deux côtés?

C'est, là aussi, très difficile à évaluer. Des deux côtés, il y a bien sûr beaucoup de propagande et si l'on regarde depuis l'Ouest, je pense que tout cela n'est que de la lecture dans le marc de café. Mais on peut dire quelque chose sur l'équipement structurel des grandes formations en hommes et en matériel et il est mauvais du côté russe. En outre, il est important de noter que l'Ukraine a effectivement de plus en plus de succès avec sa stratégie. Un signe en est également le fait que Poutine licencie régulièrement des têtes dirigeantes de l'armée, montrant ainsi qu'il n'est tout simplement pas satisfait et qu'il ne sait pas comment s'en sortir autrement qu'en changeant les têtes.



Kiev remporte donc des succès, quels sont-ils?

Vous devez garder à l'esprit que l'Occident a longtemps hésité à livrer des armes et que la Russie a profité de ce temps pour mettre en place un système de défense compact. Des tranchées, des champs de mines, de l'artillerie et des hélicoptères de combat. Pour l'Ukraine, il s'agit tout d'abord d'un grand effort pour franchir ces lignes.



«Cela implique une prise de risque élevé et des pertes en humaines importantes»

D'où la lenteur de la progression?

Exactement. On n'avance mètre par mètre. C'est pourquoi les Ukrainiens ont commencé petit à petit d'ouvrir des brèches dans cette formation défensive. Ces dernières semaines, l'Ukraine a détruit une grande partie de l'artillerie russe, a augmenté ses attaques sur la Crimée et a ainsi détruit des approvisionnements en armes et en matériel — à cela s'ajoute l'effet psychologique:

«L'Ukraine peut désormais atteindre toutes les cibles dans les territoires occupés»

Un autre effet psychologique implique les armes à sous-munitions. Tout cela continue à saper le moral de l'armée russe. Mais ce n'est pas Hollywood.



Est-il alors malgré tout judicieux pour Kiev d'envoyer toujours plus d'hommes et de matériel dans la bataille pour Bakhmout? La ville est en grande partie détruite.

Oui. L'Ukraine a occupé les hauteurs autour de la ville et peut tirer sur les Russes avec son artillerie. La Russie, en revanche, n'est apparemment pas en mesure de mener une attaque pour se libérer, les troupes de Moscou, dans la région, sont usées. Il est probable que les Russes continuent de perdre plus de soldats que les Ukrainiens à Bakhmout. C'est un mauvais dilemme pour Poutine, car il ne veut pas se permettre de perdre la ville pour des raisons politiques. Après tout, la Russie s'est battue pendant des mois pour la prendre.



La propagande russe n'a-t-elle pas annoncé que 100 000 soldats allaient lancer une contre-offensive?

La Russie a ainsi tenté une nouvelle fois de répandre la peur et la panique en Occident. En y regardant de plus près, il est en fait devenu clair que les formations russes là-bas n'ont pas du tout la capacité de combat pour mener une opération stratégique, tout simplement parce qu'elles manquent de matériel et d'hommes. Les troupes de Poutine dans l'est de l'Ukraine peuvent peut-être stopper des formations ukrainiennes sur des sections de front. Mais c'est tout.

Pourtant, l'inquiétude semblait grande dans les médias occidentaux.

De nombreuses personnes semblent avoir encore trop peu confiance en l'Ukraine. C'est pour moi incompréhensible. Elle a désormais la capacité d'attaquer la logistique russe loin derrière les lignes de front. C'est un grand pas, mais il faudra encore du temps pour que ces attaques aient un impact. Et cela prend du temps parce que l'Occident a laissé à la Russie le temps de s'installer. Dès le début, l'Ukraine a écrit les choses dont elle avait besoin. Nous le savons maintenant: cette liste était une nécessité militaire.

Mais qu'est-ce que l'Ukraine aurait besoin de plus urgent sur le champ de bataille?

Elle aurait désormais besoin de plus de missiles à longue portée et de plus de défense antiaérienne. Mais le gouvernement fédéral (réd: allemand) comme d'autres des réserves sur les missiles. C'est peut-être la différence avec les grands sites de vente en ligne: quand on y passe commande, on reçoit la totalité de la livraison et pas seulement un tiers.



Pensons aussi à la Russie: pensez-vous que le Kremlin ne prévoit plus que de tenir d'une manière ou d'une autre les territoires conquis en Ukraine?

La Russie n'a pas les capacités de mener une nouvelle offensive et le Kremlin recule devant une nouvelle vague de mobilisation importante. Pour Poutine, c'est une partie de dés. Il veut maintenir la guerre en vie et retarde son prochain lancer. Car tant qu'il le fait, la partie n'est ni perdue ni gagnée.

Pourquoi Poutine veut-il que la guerre continue?

Elle a exigé beaucoup de sacrifices de la part de la population russe et de ses élites. Non seulement de nombreux soldats sont morts, mais la guerre d'agression a également coûté beaucoup d'argent et de ressources aux oligarques.



«Maintenant que le jeu est terminé, les points sont comptés, on en arrive au décompte final. Et cela va coûter cher à Poutine»

Mais il semble déjà clair que Poutine transforme cette guerre en une victoire de la Russie.

Bien sûr que oui. Poutine le fait par la propagande et avec son appareil de violence. Mais son entourage n'acceptera ses lourdes pertes que tant qu'il n'y aura pas de meilleure alternative à Poutine. Le chef du Kremlin pourrait ainsi rester au pouvoir.​

Dernièrement, l'Ukraine et la Russie se sont également exprimées sur d'éventuels pourparlers de paix. Poutine ne les refuserait pas et le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaiterait négocier en Arabie saoudite, mais sans la Russie. Y a-t-il soudain un espoir de paix?

La paix est un bien grand mot, car il faudrait d'abord que l'Ukraine et la Russie s'entendent sur un cessez-le-feu et que les combats s'arrêtent. D'ici là, le chemin est encore long. Jouer sur d'éventuelles négociations de paix est plutôt un valium pour le débat public, afin de ne pas se voir reprocher de fermer la porte aux initiatives. Mais cela n'est pas crédible.



Pourquoi?

L'Ukraine n'est pas dans une situation où elle se voit abandonner le territoire national occupé par la Russie, et la Russie, de son côté, cite cela comme condition préalable aux discussions. Cela n'augure rien de bon pour un accord et Poutine ne propose rien d'autre.



«Mais officiellement, la Russie ne peut pas simplement ignorer une initiative de paix de la Chine et Moscou doit au moins se montrer ouverte à cette idée»

Dans le cas où la guerre se poursuit, il faudra des armes à Moscou. Où en est la production d'armement? Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a fait un voyage surprise en Corée du Nord. Est-ce un signal d'alarme pour la Russie si Poutine dépend désormais de Kim Jong-Un?

L'exemple de la Corée du Nord montre au moins que la Russie a besoin d'une aide militaire dans cette guerre, du moins à court terme. Mais il n'est pas certain que l'industrie de l'armement russe puisse augmenter sa production à moyen terme.



Mais c'est un problème pour Poutine ça, non?

La guerre a mis la Russie dans une situation défavorable. Elle est définitivement devenue un partenaire junior de la Chine et, l'année dernière encore, les Nord-Coréens n'auraient pas pensé que les Russes passeraient par là pour acheter des armes.



Pour la Chine, cela semble assez pratique. D'une part, Pékin a le contrôle de la Corée du Nord et peut soutenir Poutine sans intervenir directement dans la guerre en livrant des armes.

C'est exact. La Corée du Nord est utilisée comme elle l'a souvent été par le passé. Comme port de contrebande.



Traduit et adapté par Noëline Flippe