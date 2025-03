Le cousin de JD Vance (médaillon) était au front en Ukraine. Il est consterné par les mots du vice-président. Image: watson/keystone

Le cousin de JD Vance était en Ukraine et a quelque chose à lui dire

Le cousin du vice-président américain a longtemps combattu en tant que tireur d'élite en Ukraine. Il critique désormais publiquement l'attitude de JD Vance.

Julian Seiferth / t-online

Le cousin du vice-président américain JD Vance, Nate Vance, a exprimé sa déception face à la politique ukrainienne de son parent. La confrontation entre JD Vance, Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche l'a particulièrement mis en colère, a déclaré Nate Vance au journal français Le Figaro.

Image: twitter/le figaro

L'ancien marine américain a combattu pendant plus de deux ans et demi comme volontaire en Ukraine et se sent aujourd'hui trahi par l'attitude de son cousin. Dans la même interview, Nate Vance adresse des reproches graves à JD Vance.

Au début, Nate Vance pensait que si le républicain refusait de soutenir Kiev, c'était uniquement pour marquer des points auprès de certaines catégories d'électeurs. Mais après l'esclandre entre Zelensky Vance et Trump dans le bureau ovale, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de bien plus que cela:

«Mais ce qu’ils ont fait à Zelensky, c’était une embuscade d’une mauvaise foi absolue»

Ce qui le choque particulièrement, c'est que le vice-président préfère nourrir son scepticisme envers l'Ukraine en consultant des médias douteux, plutôt que de solliciter le membre de sa famille.

«Son propre cousin était en première ligne. J’aurais pu lui raconter la vérité, sans faux-semblant, sans intérêt personnel. Il n’a jamais cherché à en savoir plus.» Nate Vance

A plusieurs reprises, il aurait tenté de contacter le membre de sa famille, mais ses messages seraient restés sans réponse.

Qui est Nate Vance?

Ce Texan de 47 ans a décidé de se proposer pour combattre après l'invasion russe de 2022. Au début, il voulait aider dans la logistique, mais il a rapidement rejoint l'unité Da Vinci Wolves, exclusivement composée de volontaires.

Au cours des années suivantes, Nate Vance a participé à quelques-uns des combats les plus durs, notamment à Bakhmout, Avdijivka et Koupiansk. Il le raconte au Figaro qu'il a formé de jeunes soldats pendant cette période et a contribué à structurer l'unité de manière plus professionnelle. Il serait finalement devenu tireur d'élite, et sa précision lui aurait rapidement valu le respect de ses camarades.

Peu avant l'investiture de son cousin comme vice-président en janvier, Nate Vance est rentré aux États-Unis. Rester en Ukraine était devenu trop risqué pour lui, il craignait d'être capturé par les troupes russes. Il projette désormais de raconter son expérience de la guerre dans un livre.

Nate cherche aujourd’hui un éditeur pour publier ses mémoires de guerre. «J’espère continuer à défendre l’Ukraine autrement, elle en a bien besoin», confie-t-il à nos confrères. Républicain de longue date, il se heurte désormais à l’incompréhension de ceux avec qui il partageait autrefois les mêmes convictions – y compris dans sa propre famille. Sur Facebook, sa mère, Donna, reprend avec virulence la rhétorique de JD Vance contre Volodymyr Zelensky, allant jusqu’à le traiter de «petit merdeux prétentieux».



Désormais sur les routes arides de l’Ouest américain, Nate observe avec amertume l’évolution du conflit et le revirement des Etats-Unis. «Donald Trump et mon cousin croient manifestement pouvoir amadouer Vladimir Poutine. Ils se trompent. Les Russes ne sont pas près d’oublier notre soutien à l’Ukraine. Nous sommes les idiots utiles de Vladimir Poutine», déplore-t-il.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)