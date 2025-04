Cette légende de la boxe se bat pour l'Ukraine sur le ring et le front

Ce soir-là, sa tenue aux couleurs de l'Ukraine arborait les mots «colors of freedom», couleurs de la liberté en français. Usyk n'oublie pas non plus sa mère et «toutes les mères ukrainiennes», auxquelles il avait dédié son triomphe sur Fury en décembre.

C'est en brandissant un sabre d'Ivan Mazepa, héros ukrainien du XVIIe siècle qui lutta contre la domination russe et pour l'autodétermination de son pays, qu'il avait célébré en décembre à Ryad sa deuxième victoire contre le Britannique Tyson Fury, lui permettant de conserver ses ceintures WBA, WBC et WBO.

«Au cours des trois dernières années, ma fondation a récolté des millions d'euros auprès de divers donateurs pour soutenir l'armée, la reconstruction et des projets humanitaires. Les héros du passé et les héros ukrainiens d'aujourd'hui, qui défendent notre patrie dans les forces armées, m'inspirent.»

«Représenter l'Ukraine sur la scène sportive mondiale, faire connaître la vérité sur la guerre et apporter un soutien financier à notre armée et aux civils – c'est aussi une motivation puissante pour moi de rester encore un peu dans la boxe professionnelle», assure par écrit Usyk, qui avait annoncé en février vouloir disputer encore deux combats avant de raccrocher les gants. Le boxeur, qui détient toutes les ceintures sauf celle de l'IBF, la International Boxing Federation, s'est montré généreux depuis le début du conflit, avance-t-il.

Ces exemples absurdes prouvent que «personne n’est à l’abri» de Trump

Vous pensiez que la guerre commerciale de Donald Trump se limitait à la Chine, à l’Europe ou au Mexique? Eh bien non. Le président américain a décidé de taxer tout le monde. Absolument tout le monde. Même des territoires déserts où seuls les manchots et les ours polaires pourraient, en théorie, se plaindre.

C’était annoncé, c’est fait. Dans la liste des nouveaux droits de douane concoctés par Donald Trump, on trouve de tout: la Chine, évidemment, l’Europe, la Suisse aussi, avec un joli 31% que les journalistes s'évertuent à vous expliquer depuis l'annonce... Mais aussi, comme le souligne non sans ironie The Guardian, des territoires australiens et norvégiens qui ont un point commun assez cocasse: il n’y a pas âme qui vive.