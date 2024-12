Rostov-sur-le-Don, 24 juin 2023: char d’assaut dans les rues lors du coup d’Etat avorté impliquant la milice Wagner. Image: www.imago-images.de

Wagner refait surface

Même sous un nom légèrement modifié, de nombreux anciens mercenaires de Wagner continuent de se battre pour la Russie. Une rare interview vient de lever le voile sur leurs activités.

Depuis la tentative de coup d’Etat avortée et la disparition brutale d’Evgueni Prigojine, le silence régnait dans les médias russes au sujet du groupe Wagner et de ses activités. C’est pourquoi la diffusion inattendue d’une interview de 40 minutes par une chaîne régionale financée par l’Etat, dans la région de Moscou, a de quoi surprendre. Ce reportage donne la parole à cinq anciens mercenaires, qui racontent leurs missions d'aujourd'hui.

Bien qu’un seul des combattants ait révélé son identité, le site d’information indépendant russe Agentstvo affirme avoir découvert les véritables noms de ces hommes. Selon leurs investigations, tous les mercenaires interrogés faisaient partie du groupe Wagner bien avant le début de la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, ils combattent sous une nouvelle bannière légèrement renommée: la «Légion Wagner Istra». Le mot Istra fait référence à une ville située près de Moscou, où ils auraient été recrutés.

De retour au front en Ukraine

Pendant l’interview, les mercenaires ne laissent aucun doute sur la provenance de leurs ordres. L’un d’eux déclare:

«Istra est un de ces endroits uniques qui permettent à des gars comme nous, anciens de Wagner, de signer directement un contrat avec la patrie – avec le ministère de la Défense»

Quant à leurs zones d’intervention, elles n’ont guère changé. Sous cette nouvelle direction, les anciens mercenaires de Wagner sont de retour en Afrique, notamment en Libye et au Mali, deux pays explicitement mentionnés dans le reportage. Par ailleurs, plusieurs reportages et enquêtes de différents médias évoquent des missions au Burkina Faso, au Niger et en République centrafricaine. L’un des combattants admet également diriger une mission en Ukraine.

Comme l’explique le site spécialisé dans le groupe paramilitaire alleyesonwagner.org, cet entretien s’inscrit dans une évolution claire de la stratégie de communication du groupe. Sur les réseaux sociaux, Wagner semble également regagner en visibilité, avec un objectif bien précis : attirer de nouvelles recrues.