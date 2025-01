La Russie et l'Ukraine échangent 50 prisonniers

La Russie et l'Ukraine ont échangé des centaines de prisonniers depuis le début de l'invasion russe de février 2022 et procèdent par ailleurs régulièrement à des échanges de dépouilles de soldats tués dans les combats. (mbr/ats)

Des militaires ukrainiens capturés en défendant la ville de Marioupol, conquise en mai 2022 par Moscou, ainsi que les régions de Kharkiv, Donetsk, Zaporijjia et Kherson se trouvent parmi les personnes libérées, selon Zelensky. «Beaucoup d'entre eux ont des blessures et des maladies graves, ils recevront tous les soins médicaux nécessaires», a ajouté le dirigeant ukrainien, tout en remerciant les Emirats arabes unis pour leur médiation.

La Russie et l'Ukraine ont procédé mercredi à un nouvel échange de prisonniers, impliquant cette fois 25 Ukrainiens et 25 militaires russes - sous la médiation des Emirats arabes unis.

A Los Angeles, les vents puissants ne laissent aucun répit

Les vents font craindre de nouveaux départs de feu dans la Cité des Anges, où au moins 25 morts sont à déplorer. Les enquêteurs cherchent toujours de leur côté les causes des incendies.

Los Angeles ne connaît pas de répit: des vents chauds et puissants continuent de souffler dans la nuit de mardi à mercredi et d'attiser plus encore les flammes qui défigurent la deuxième ville des Etats-Unis depuis une semaine et ont fait au moins 25 morts.