En 2025, l'Ukraine rêve d'une «paix par la force»

Même si Donald Trump cherche une solution à la guerre en Ukraine, il ne sera ni rapide ni facile de conclure une paix durable avec Vladimir Poutine.

Kurt Pelda, Oblast de Donetsk / ch media

L'Ukraine vient de vivre sa pire année de guerre. En raison des erreurs de ses dirigeants, le pays a recruté de nouveaux soldats bien trop tard. Le manque de personnel qui en a résulté et les difficultés du président américain Joe Biden à fournir suffisamment de matériel de guerre ont contraint l'armée ukrainienne à se retirer lentement des sections de front les plus âprement disputées.

En 2024, on estime qu'un peu plus de 3300 kilomètres carrés ont été perdus au profit des Russes. Cela correspond à un peu moins de 0,6% de la superficie du pays. Pour ce petit bout de terre de la taille du canton de Vaud, Vladimir Poutine a fait couler le sang – selon une estimation conservatrice – de dizaines de milliers de soldats russes.

De plus, l'économie russe ne se porte pas bien. Elle souffre des dépenses élevées en armement et des sanctions. Sans l'aide de la Chine, rien ne serait possible. Les taux d'intérêt directeurs sont à un niveau record de 21% et la valeur du rouble est au plus bas.

Moscou gagne sur le front de la propagande

C'est sur le front de la propagande que la Russie est la plus efficace. En Occident, nombreux sont ceux qui pensent désormais que l'Ukraine est au bord de l'effondrement. Mais en réalité, les Ukrainiens se battent désespérément pour chaque kilomètre carré.

Et les Russes manquent de plus en plus de chars et de véhicules de transport, si bien qu'ils utilisent même des motos, des scooters et des voitures Lada de l'époque soviétique lors de leurs attaques. S'il n'y avait pas les obus d'artillerie nord-coréens, la Russie serait presque à court de munitions.

Le concept de Donald Trump pour une solution de paix est pour l'instant vague – gel de la ligne de front, cessez-le-feu et forces de maintien de la paix qui ne seraient pas composées d'Américains. Le futur président parle beaucoup, mais Vladimir Poutine n'est pas pressé de faire la paix. Il est loin d'avoir atteint ses objectifs en Ukraine, et ses généraux peuvent lui faire croire qu'il est sur le point de gagner la guerre.

Comme l'a récemment précisé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le Kremlin souhaite également que les Etats-Unis demandent des pourparlers de paix. Dans une perspective optimiste, des négociations entre Washington et Moscou pourraient avoir lieu, peut-être même un cessez-le-feu temporaire en 2025. Mais une solution de paix durable? Il est certes tout à fait possible qu'un papier soit signé, mais quand Poutine a-t-il déjà respecté des accords?

Kiev est prête au compromis

D'autre part, l'Ukraine a officiellement renoncé à l'idée de récupérer par la force des armes les 19% de son territoire au total occupé par la Russie depuis 2014. Mais cela ne signifie pas que la population ukrainienne finira par accepter de larges concessions territoriales. Kiev signale une certaine disposition au compromis, mais espère secrètement que les intrigues de Moscou finiront par agacer Trump et qu'il fera pression sur Poutine en fournissant davantage d'armes à l'Ukraine.

Si l'inverse se produit et que le matériel de guerre en provenance des Etats-Unis et d'Europe venait à se réduire encore, l'armée ukrainienne devra tôt ou tard s'effondrer ou du moins abandonner de grandes parties du pays. Même dans ce scénario, une paix équitable et durable serait improbable.

Le plus probable semble être que la guerre se poursuive pour l'instant malgré les négociations. Il n'y aura pas de véritable paix – pour l'Ukraine, mais aussi pour le reste de l'Europe – tant qu'il ne sera pas mis fin aux ambitions impériales de Poutine. On appelle cela la «paix par la force». Après l'expérience des trois dernières années, on peut douter que les Etats-Unis et l'Europe en aient la volonté.