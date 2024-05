Les Ukrainiens ont détruit ce navire de guerre russe

L'Ukraine a réussi à porter un nouveau coup à la flotte russe de la mer Noire. Cette fois-ci, un chasseur de mines navales a pu être mis hors d'état de nuire.

Plus de «International»

Un article de

L'Ukraine a de nouveau détruit un navire de guerre russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces armées ukrainiennes ont réussi à couler un chasseur russe de mines navales appelé «Kovrovets». L'Ukraine multiplie les frappes contre la flotte russe de la mer Noire, a annoncé le ministère ukrainien de la Défense.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Selon le magazine américain Newsweek, l'attaque a eu lieu près de la péninsule de Crimée, annexée par le régime russe en violation du droit international, mais son emplacement exact n'est pas clair à ce jour. Le sort des membres de l'équipage du dragueur de mines n'est pas non plus clair pour l'heure.

A quoi sert ce genre de navire?

Le navire appartient à la classe Yurka – également connu en Russie sous le nom de Projet 266 Aigue-marine – et est considéré comme un dragueur de mines de haute mer. La mission d'un tel navire est de rechercher, de détecter et de détruire ces objets très dangereux et de guider les autres navires à travers les champs de mines. Le bâtiment détruit était une version modifiée de 61 mètres de long pouvant accueillir jusqu'à 70 hommes d'équipage.

Le chasseur russe de mines marines «Kovrovets» lors d'un show militaire (photo d'archive). Image: Imago

Le navire était équipé d'une technologie plus avancée que ses prédécesseurs soviétiques. Selon le portail ukrainien Kyiv Independent, il était capable de détecter des mines jusqu'à 150 mètres de profondeur et était équipé de deux canons de marine de 30 mm de type AK-230M ainsi que d'un système de radar Lynx à haute résolution. (luca klinck / t-online)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci