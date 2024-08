Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Echafaudages effondrés à Malley: «Il y avait eu plus de 100 contrôles»

Une source anonyme des services secrets ukrainiens a confirmé au Kyiv Post que les troupes ukrainiennes avaient aidé les rebelles syriens à mener plusieurs attaques contre des installations militaires russes depuis le début de l'année. Dans une vidéo non datée, on voit également les forces spéciales ukrainiennes interroger des mercenaires de Wagner capturés au Soudan.

En mars déjà, les forces spéciales ukrainiennes auraient attaqué des points de contrôle, des positions, des patrouilles à pied et des convois transportant du matériel militaire dans le sud-ouest de la Syrie.

Le portail d'information a publié une vidéo exclusive de l'opération menée par le groupe Khimik. La base est contrôlée par les Russes depuis 2015 et utilisée à des fins militaires. L'action aurait eu lieu un jour seulement après une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président syrien Bachar al-Assad le 24 juillet.

