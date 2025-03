Voici qui pourrait défier Zelensky en Ukraine

Volodymyr Zelensky pourrait être poussé vers la sortie dans le cadre d’un accord de paix avec la Russie. Qui pourrait lui succéder si son départ devenait une condition politique?

Fabian Hock / ch media

«Je répondrai volontiers à cette question – après notre victoire», nous confiait Ioulia Tymochenko il y a deux ans, lorsqu'on lui demandait si elle comptait se présenter contre Zelensky. Avant la guerre, elle figurait parmi ses opposants les plus virulents.

«Il n'y a pas de politique en Ukraine en ce moment. Nous pensons à comment gagner la guerre, comment garder nos familles et notre pays en vie. Nous ne parlons pas d'élections» Ioulia Tymochenko

A l'époque, peu avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par les troupes du Kremlin, les élections étaient effectivement très lointaines. Initialement prévues pour 2024, elles ont dû être reportées sine die. La Constitution ukrainienne interdit même la tenue d'élections en temps de guerre. Et la majeure partie de la population ainsi que l'opposition sont unanimes: Zelensky est le président légitime du pays. Les élections auront lieu après la guerre.

Relations rompues avec les Etats-Unis

Donald Trump, lui, ne l'entend pas ainsi. Il a qualifié Zelensky de «dictateur sans élections» et insiste sur la nécessité d’un vote, malgré le contexte de guerre. Les tensions entre les deux hommes ne datent pas d’hier. Depuis 2019, Trump aurait placé Zelensky sur sa liste noire, après le refus du président ukrainien de l’aider à enquêter sur Joe Biden et son fils Hunter. Aujourd’hui, des révélations de NBC et Politico suggèrent qu'une démission de Zelensky pourrait faciliter les relations entre les deux pays, mais aussi avec la Russie.

Dans ce contexte, des représentants de Trump auraient rencontré des figures de l’opposition ukrainienne. Parmi elles: Ioulia Tymochenko. Mais pourrait-elle réellement succéder à Zelensky? Voici les 4 principales figures pressenties:

Ioulia Tymochenko

Icône de la Révolution orange de 2004, Tymochenko a longtemps critiqué Zelensky avant de le soutenir face à l’invasion russe. Son passé, entaché par un accord gazier controversé signé avec Moscou en 2009, divise toutefois l’opinion publique.

Ioulia Tymochenko Image: Severin Bigler / © CH Media

«Il est vrai qu'avant la guerre, nous étions en forte opposition à sa politique intérieure. Mais dès le premier jour de la guerre, nous avons rencontré le président et lui avons dit: nous nous battons désormais pour l'existence de l'Ukraine, pour la survie de notre nation.»

Petro Porochenko: l’alternative nationaliste

Président de 2014 à 2019, il accuse Zelensky de manquer de leadership et prône une ligne plus dure face à la Russie. Bien vu par les partisans de Trump, il reste cependant rejeté par une large partie des Ukrainiens.

Petro Porochenko Image: www.imago-images.de

Dans une interview accordée au Frankfurter Allgemeine Zeitung, Porochenko a demandé que Kiev accepte un cessez-le-feu immédiat. Il a critiqué Zelensky pour ses relations avec Trump et a déclaré que l'Ukraine avait besoin des Etats-Unis comme partenaire.

Les partisans de Trump semblent voir en lui ainsi qu’en Ioulia Tymochenko des partenaires de négociation plus faciles. Cependant, la majorité de la population rejette Porochenko. Tout comme Tymochenko, il incarne un retour aux anciennes pratiques.

Valeri Zaloujny: le militaire populaire

Ancien chef militaire, limogé en 2024, Zaloujny jouit d’une popularité solide. S’il n’a jamais affiché d’ambition politique, certains voient en lui un potentiel rival sérieux.

Valeri Zaloujny Image: AP Ukrainian Presidential Press

Zaloujny n'a jamais exprimé d'ambitions politiques. Cependant, récemment, celui qui est devenu ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni a fait sensation à Londres avec un discours très politique. Il y accusait les Etats-Unis de «détruire l'ordre international basé sur des règles». Trump aurait sans doute affaire à un adversaire plus coriace avec lui qu'avec Zelensky et pourrait voir d'un œil critique toute candidature de Zaloujny.

Toutefois, auprès de la population, Zaloujny bénéficie d'une popularité bien plus grande que celle de l'ex-président Porochenko et de l'ex-oligarque Tymochenko.

Vitali Klitschko: le charisme de l’ex-boxeur

Maire de Kiev et ancien champion du monde de boxe, Klitschko s’est déjà opposé à Zelensky. S’il se présentait, il pourrait incarner un adversaire redoutable, même si les sondages donnent toujours Zelensky gagnant.

Vitali Klitschko Keystone

Malgré les manœuvres de Trump et de ses alliés, la majorité des Ukrainiens soutient encore leur président. Pour l’instant, le futur de Zelensky semble entre leurs mains – et non dans celles de Washington.

Traduit et adapté par Noëline Flippe