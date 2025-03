Volodymyr Zelensky a rencontré à Jeddah le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane. Keystone

Kiev dit oui aux Etats-Unis pour un cessez-le-feu avec la Russie

Kiev a accepté une proposition américaine de cessez-le-feu avec la Russie. L'Ukraine s'est engagée à conclure un accord sur les minerais, alors que les Etats-Unis vont reprendre leur aide militaire.

L'Ukraine soutient une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Les Etats-Unis acceptent de leur côté de lever les restrictions sur l'aide militaire et l'échange de renseignements, indique une déclaration commune, après des pourparlers mardi à Jeddah.

«Aujourd'hui nous avons fait une proposition que les Ukrainiens ont acceptée, qui est de commencer un cessez-le-feu et des négociations immédiates», a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, après environ neuf heures de discussions à Jeddah, ajoutant que le projet serait transmis à la Russie. La rencontre s'est en effet tenue en l'absence de Moscou. «La balle est à présent dans leur camp», a-t-il ajouté.

L'Ukraine, arrivée à la réunion avec un projet de trêve «dans les airs» et «en mer», «accepte cette proposition» d'un cessez-le-feu de 30 jours et les Etats-Unis doivent à présent «convaincre» la Russie de l'accepter, a réagi le président Volodymyr Zelensky.

«L'Ukraine est prête pour la paix. La Russie doit montrer si elle est prête à mettre fin à la guerre ou à la poursuivre» Volodymyr Zelensky

A Washington, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il «allait parler» à son homologue russe Vladimir Poutine sans doute cette semaine. «Je sais que nous avons une grosse réunion demain avec la Russie et on espère que de bonnes conversations suivront», a-t-il indiqué, sans autres détails.

Moscou de son côté n'a pas «exclu» des contacts avec des représentants des Etats-Unis «pendant les prochains jours».

«Evolution positive»

Pour le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Walz, la question est désormais de savoir «comment» et non «si» la guerre en Ukraine doit finir.

Les deux plus hauts responsables de l'Union européenne ont salué une «évolution positive qui peut constituer un pas vers une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine».

«La balle est désormais dans le camp de la Russie», ont aussi affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, tout comme le président français Emmanuel Macron.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a salué une «avancée remarquable».

Accord sur les minerais ukrainiens

L'Ukraine et les Etats-Unis sont aussi tombés d'accord pour conclure «dès que possible» un accord sur les minerais ukrainiens, selon la déclaration conjointe publiée après la rencontre.

L'Ukraine avait mis sur la table une proposition de trêve en espérant convaincre les Etats-Unis de rétablir leur aide militaire à Kiev et le partage de renseignements, interrompus depuis l'altercation, le 28 février dans le Bureau ovale, entre Donald Trump, son vice-président et M. Zelensky.

Le président ukrainien avait alors quitté les Etats-Unis sans signer comme prévu un accord sur l'exploitation des minerais de son pays par les Etats-Unis.

«L'Ukraine s'est déclarée prête à accepter la proposition américaine d'instaurer un cessez-le-feu immédiat et provisoire de 30 jours, qui peut être prolongé par accord mutuel des parties et qui est soumis à l'acceptation et à la mise en oeuvre simultanée par la Fédération de Russie», a indiqué la déclaration finale.

«Prêts à tout»

Marco Rubio ainsi que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, ont participé à la réunion, au moment où Donald Trump fait pression sur l'Ukraine pour mettre fin à la guerre.

«Nous sommes prêts à tout faire pour parvenir à la paix», avait déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, en entrant dans la salle des négociations.

Interrogé sur les négociations en Arabie saoudite, le Kremlin a estimé que c'était à l'Ukraine de montrer qu'elle était prête à faire la paix. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé:

«Ce que nous en attendons n'a pas d'importance» Dmitri Peskov

(ats)