Les espions ukrainiens dévoilent le «châtiment» qui attend les Russes

Un pilote de bombardier russe aurait été assassiné à coups de marteau à son domicile. C'est ce qu'annoncent les services secrets ukrainiens - en envoyant un message éloquent.

Un pilote de bombardier russe, qui aurait participé à de nombreuses missions contre l'Ukraine, a été retrouvé mort sur sa propriété dans le sud-ouest de la Russie. C'est ce que rapportent plusieurs médias ukrainiens en se référant aux services secrets ukrainiens (GRU).

D'après ces informations, Dmitiri Golenkov aurait été battu à mort à coups de marteau dans la petite localité de Suponevo, près de Briansk, la capitale de la région. Les services secrets ukrainiens ont partagé des photos du corps sur Telegram. Elles montrent un homme allongé sur le ventre dans le jardin de sa maison, entre des pommiers. Le visage vers le bas, l'arrière de la tête est couvert de sang.

Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de confirmer de manière indépendante si l'homme était bien Dmitiri Golenkov. Les images ont été prises dans l'obscurité, et la scène de crime est mal éclairée.

On ne dispose pas non plus pour l'instant d'informations sur les suspects. Toutefois, le GRU a écrit à propos des images du corps:

«Les services secrets du ministère ukrainien de la Défense souhaitent rappeler que tout crime de guerre sera suivi d'un juste châtiment»

Il ne s'agit pas d'une revendication de l'assassinat du pilote russe, mais d'un message éloquent envers l'ennemi russe.

Il aurait participé à des frappes aériennes

Dmitiri Golenkov aurait notamment participé à la terrible attaque d'un centre commercial dans la ville ukrainienne de Krementchouk en juin 2022. Au moins 22 personnes y ont trouvé la mort et 59 ont été blessées, dont certaines grièvement. Jusqu'à 300 civils se trouvaient dans le centre commercial au moment du bombardement. Le président Volodymyr Zelensky avait à l'époque qualifié le bombardement d'une des «attaques terroristes les plus éhontées de l'histoire de l'Europe».

Selon l'enquête, le centre commercial avait été touché par un missile de croisière russe Ch-22 tiré par un bombardier de type Tu-22M3. L'avion était stationné sur une base militaire située dans la région de Kaluga. Dmitiri Golenkov était en service sur cette base militaire, située à seulement une heure et demie de son domicile.

Selon le Kyiv Independent, le pilote de bombardier de 45 ans était au service du 52e escadron d'aviation lourde de l'armée russe, stationné depuis 2020 sur la base de Shaikovka. Dmitiri Golenkov aurait également participé à l'attaque d'un immeuble d'habitation à l'été 2023 dans la ville de Dnipro. Cette attaque avait fait 46 morts, dont 6 enfants. (cc)

