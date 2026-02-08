Le président russe Vladimir Poutine, ici lors de la messe orthodoxe de Pâques à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, le 20 avril 2025. Image: Getty

«Pour Poutine, Jésus-Christ est un faible»

L'ancien prêtre orthodoxe Andrej Kordotschkin explique pourquoi la religiosité de Vladimir Poutine repose sur le pouvoir, la violence sexuelle et la superstition, et quel rôle l'Eglise joue dans la guerre contre l'Ukraine.

Ivan Ruslyannikov / ch media

Andrej Kordotschkin a été prêtre de l'Eglise orthodoxe russe pendant de nombreuses années. Après avoir critiqué l'agression russe contre l'Ukraine, il a été suspendu et a rejoint en 2023 le Patriarcat œcuménique de Constantinople. Aujourd'hui, il soutient les ecclésiastiques qui sont sous pression en raison de leur position sur la guerre.

Dans un entretien avec CH Media (éditeur de watson), Kordotschkin évoque la croyance religieuse de Poutine, explique pourquoi le président russe utilise un langage de violence sexuelle à l'égard de l'Ukraine et comment l'Eglise orthodoxe russe contraint les prêtres à soutenir les soldats.

Le Kremlin affirme que Vladimir Poutine aurait également participé cette année à la baignade orthodoxe dans les eaux glacées. Cependant, contrairement aux années précédentes, aucune photo récente n'a été publiée. Pensez-vous que Poutine est réellement une personne croyante?

Andrej Kordotschkin: Si l'on interrogeait le patriarche Kirill, il répondrait que la Russie est dirigée par un véritable leader orthodoxe qui témoigne ouvertement de sa foi. D'autres pensent que Poutine n'est pas religieux, mais utilise l'Eglise uniquement pour gagner la sympathie des croyants.

«Mon point de vue est que Poutine n'est pas exempt d'une certaine religiosité, mais cette foi n'a rien à voir avec le christianisme»

Comment ça?

Le fait est que Poutine parle très peu de sa religiosité. Rappelons-nous du discours du président russe en décembre 2023, où il s'est indigné d'un Dieu «neutre en termes de genre» dans l'Occident. Poutine était si choqué qu'il a cité l'Evangile: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.» Poutine lui-même ne savait pas de quoi il parlait, car il ne s'agissait pas d'un Dieu neutre en termes de genre, mais d'un langage neutre en termes de genre appliqué à Dieu.

«Cela montre cependant que, dans la compréhension de Poutine, Dieu a un genre, et ce genre est masculin»

La religiosité de Poutine est marquée par une conception post-soviétique de la masculinité, dans laquelle la force et la violence sont des valeurs centrales. Cette logique ressemble à celle que décrit Hector Garcia dans son livre «Alpha God»: les individus qui glorifient le pouvoir et la domination se créent un Dieu à leur image. Le langage religieux de Poutine suit également ce modèle.

Vladimir Poutine, lors de la messe orthodoxe de Noël dans une église près de Moscou. Image: Vyacheslav Prokofyev / EPA

Qu'est-ce que cela implique pour sa politique?

L'homme alpha était avant tout préoccupé par la domination, la reproduction et l'extension du territoire pour lui-même et pour ceux qu'il dirigeait. L'intimidation, l'expansion territoriale, le contrôle sexuel et la violence étaient ses principales occupations.

«Lorsque Poutine utilise un langage de violence sexuelle à l'égard de l'Ukraine, cela en dit aussi long sur sa religiosité»

(Réd: Poutine avait notamment déclaré en 2022 à l'intention du président ukrainien Zelensky peu avant la guerre: «Que cela te plaise ou non, ma jolie, il faudra supporter»).

Cela signifie-t-il que Poutine réunit dans sa religiosité toutes sortes de croyances incompatibles?

Lorsque Poutine affirme, par exemple, que l'Eglise orthodoxe est plus proche de l'islam que des confessions chrétiennes occidentales, il ne parle pas de la doctrine religieuse et de l'expérience intérieure de l'individu, mais de l'architecture politique dans laquelle le pouvoir d'Etat, civil et spirituel, est en fait indissociable.

«Pour Poutine, le fonctionnement de l'Iran est plus compréhensible que celui de la Suisse»

Lorsque le président russe s'adresse aux soldats à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe et leur dit qu'ils sont, en réalité, en train d'accomplir la mission de Jésus-Christ, le Sauveur, il endosse déjà le rôle de prédicateur et de guide spirituel, et pas seulement celui de fonctionnaire d'Etat.

Quelle est la position de Poutine vis-à-vis de Jésus-Christ dans ce cas?

Poutine s'est un jour moqué des saints Boris et Gleb, parce qu'ils avaient refusé de se battre pour le pouvoir par la violence. Celui qui ne comprend pas cette attitude comme un modèle ne peut pas non plus saisir le sacrifice de Jésus-Christ.

«Pour Poutine, Jésus-Christ est un faible»

Le chef du Kremlin félicite le patriarche Kirill à l'occasion du 17e anniversaire de son investiture au Kremlin à Moscou, le 1er février 2026. Image: Vyacheslav Prokofyev

Il y a quelques années, une enquête a été publiée concernant Poutine et l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, qui se baignaient dans des bains faits de bois de cerf. Poutine est-il superstitieux?

Un prêtre m’a raconté que les services secrets avaient testé plusieurs lieux avant une cérémonie religieuse à Saint-Pétersbourg, en utilisant un animal pour déterminer l’emplacement du président.

«Cela montre que Poutine est superstitieux. Il croit que les mots, les noms et les rituels influencent la réalité»

Le fait qu’il n’ait jamais publiquement prononcé le nom de son plus grand opposant, Alexeï Navalny, de son vivant, repose sur la même logique: dans une pensée archaïque, nommer quelqu’un lui confère du pouvoir.

Alexeï Navalny était l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine. Il est mort en prison le 16 février 2024. Image: Imago

Quel rôle idéologique joue l’Eglise orthodoxe russe dans le cadre de la guerre en Ukraine?

Le patriarche Kirill a rédigé en 2022 une prière pour la Sainte Russie. Plusieurs prêtres ont refusé de la lire. Tous ont été punis pour cela. Le texte de cette prière contient une phrase sur le peuple uni de la Sainte Russie, qui répète en fait la thèse de Poutine avant l’attaque de l'Ukraine. Cela signifie que, selon l’Eglise orthodoxe russe, les Ukrainiens ne forment pas un peuple uni et n’ont donc pas droit à l’existence en tant qu’Etat. En réalité, ils n'ont un droit à l’existence que s'ils abandonnent leur identité nationale.

«Cela se reflète notamment dans les tortures infligées aux Ukrainiens dans les zones occupées pour avoir refusé d’être russifiés»

L'un des principaux idéologues politiques russes, Alexandre Douguine, affirme que les Ukrainiens sont des Russes qui ont perdu la tête.

L'idéologue russe Alexandre Douguine. Image: imago stock&people

Parmi les patriotes russes, l’expression «Nous sommes Russes! Dieu est avec nous!» est largement répandue. Quelles conséquences spirituelles et morales destructrices une telle conviction peut-elle avoir pour la population russe?

«Dieu est avec nous» sont des mots tirés d’une prophétie biblique concernant l’arrivée de Dieu dans le monde. Dans ce contexte, cependant, leur signification change et ils deviennent une déclaration de supériorité nationale. D’après mes observations, il existe des processus différents aux Etats-Unis et en Russie, mais il y a une chose qui les relie: le désir de grandeur (Réd: «Make America Great Again»).

«De telles idéologies sont presque toujours accompagnées de violence, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur»

La Russie le démontre brutalement aujourd’hui, tant envers l'Ukraine que sa propre population.

Dans de telles conditions, comment peut-il se former dans la société russe un sentiment de responsabilité collective?

Beaucoup de Russes adoptent la position qu'ils ne peuvent rien influencer. Pourtant, la responsabilité ne naît que lorsque la vérité est énoncée et que la justice est rendue. Le degré de responsabilité ressenti par les Russes dépendra largement des processus qui seront engagés contre les criminels de guerre et de la manière dont la vérité sera révélée à la population. En tant que chrétiens, nous devons parler de pardon et de réconciliation, mais ces concepts sont impossibles sans justice et sans vérité.

«C'est l'expérience de l'Europe d'après-guerre, et elle est tout à fait transposable à la Russie»