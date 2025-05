S'illustrant usuellement dans des bureaux dignes des plus beaux palais, Vladimir Poutine nous offre désormais des images inédites de son lieu de résidence principal. Keystone

Poutine fait visiter son appartement pour la première fois

Mais où vit Vladimir Poutine? Jusqu'à présent, c’est toujours resté un secret. Le dictateur nous offre désormais un aperçu exclusif de ses appartements privés au Kremlin, après 25 années passées au sommet du pouvoir.

Christoph Cöln / t-online

Jeudi, Vladimir Poutine a de nouveau fait bombarder l'Ukraine. Lors d'une attaque sur la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, au moins deux personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées.

Des immeubles, des maisons, un supermarché et même une école ont été détruits ou gravement endommagés par le bombardement russe. La guerre dure depuis plus de trois ans, mais cela n’empiète apparemment pas sur sa bonne humeur. La machine de propagande russe vient, en effet, de publier une vidéo dans laquelle le dirigeant autorise pour la première fois l'accès à ses appartements privés du Kremlin - souriant et de bonne humeur.

Une immersion dans les appartements de Poutine

Jusqu'à présent, ceux-ci étaient strictement protégés du public, seuls les membres du cercle restreint de Poutine avaient accès aux lieux. L'homme de 72 ans a montré à un journaliste la résidence dans laquelle il a passé «la plupart de son temps au cours des trois dernières années», comme il l'explique dans le reportage.

Un court extrait du documentaire à venir Vidéo: watson

Poutine ouvre personnellement les portes de son royaume privé au Kremlin. Il fait ensuite entrer la caméra dans son salon, où de lourds rideaux obscurcissent les fenêtres, de hauts plafonds avec des éléments de stuc néoclassiques, des chandeliers dorés aux murs et des canapés aux couleurs sobres donnent une impression de luxe à l'ancienne. Comme si le temps s'était arrêté dans ces pièces il y a cent ans.

C'est avec un sourire à peine dissimulé que Vladimir Poutine exhibe les somptueuses dorures qui ornent les murs de ses appartements. Capture d'écran Telegram

Un piano et des modèles historiques ambivalents

Le fait que Poutine ait placé un portrait du tsar russe Alexandre II encadré d'or bien en vue sur une table va dans ce sens. La référence à Alexandre II est révélatrice, le monarque assassiné en 1881 étant considéré comme un réformateur largement pacifiste, ce qui lui a valu le surnom de «Libérateur».

De nombreuses figures historiques, spécialement mises en valeur pour l'occasion, ponctuent la visite guidée. Capture d'écran Telegram

Dans des discours précédents, Poutine s'est référé à plusieurs reprises au tsar Pierre Ier qui s'est fait connaître par ses envies de grande puissance impériale. Dans un discours en 2022, il expliquait:

«Pierre le Grand a mené la grande guerre au Nord pendant 21 ans. Certains considèrent qu'il a pris quelque chose à la Suède. Mais en réalité, il ne leur a rien pris, il a juste rendu ce qui appartenait à la Russie»

Un autre détail de la résidence privée de Poutine est un piano blanc qui apparaît bien en évidence à l'écran. Le journaliste lui demande s'il a souvent l'occasion de jouer. «Très rarement», répond l'autocrate russe. Il montre ensuite au journaliste sa bibliothèque privée, deux chambres à coucher et une église orthodoxe russe.

C'est en traversant un salon richement décoré que le fameux piano peut être aperçu.

De nombreuses autres fastueuses résidences



Poutine posséderait de nombreux autres palais, notamment une résidence à Saint-Pétersbourg, et un gigantesque palais de 1,35 milliard de dollars au bord de la mer Noire.

Déjà en 2023, Poutine a raconté dans une interview qu'il avait fait visiter ses appartements du Kremlin au dictateur chinois Xi Jinping lors de sa visite à Moscou. Il s'était alors remémoré:

«Nous avons d'abord eu un dîner de travail, puis j'ai invité le grand président dans mon appartement, comme un ami. Nous nous sommes assis devant la cheminée, nous avons bu du thé et nous avons discuté tranquillement de tout cela.»

Un documentaire pour ses 25 ans de pouvoir

La vidéo qui vient d'être publiée est un extrait d'un documentaire plus long réalisé par le journaliste et présentateur de télévision pro-Kremlin Pavel Zarubin. Zarubin est considéré comme un fidèle de Poutine, qui défend la guerre en Ukraine. Le documentaire devrait être diffusé cette année à l'occasion du 25e anniversaire de la présidence de Poutine.

Traduit de l'allemand par Anne Castella