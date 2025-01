Les Russes se sont acharnés sur ce char

Des images montrent des drones russes attaquer, en vain, un char Leopard 1A5. Celui-ci continue d'avancer, même après avoir été touché plusieurs fois.

Plus de «International»

Un article de

Les chars allemands Leopard 1 ne font pas partie des armes les plus récentes mises à la disposition de l'Ukraine. Ils ont été développés après la Seconde Guerre mondiale et les premiers ont été mis en service en 1965. Le gouvernement allemand avait annoncé en mars 2023 qu'il fournirait 100 Leopard-1A5 à l'Ukraine, la plupart sont déjà arrivés et en service. Et ils semblent faire leurs preuves, comme le montrent désormais des vidéos prises par l'armée ukrainienne.

La vidéo en question: Vidéo: youtube

Multiples attaques de drones

Le site web militaire ukrainien Militarnyi a publié une vidéo dans laquelle un char Leopard se fait attaquer à plusieurs reprises par des drones. Le clip a été monté à partir d'images prises par des drones russes. Il n'est toutefois pas possible de confirmer qu'il s'agit réellement du même char. Dans la première partie de la vidéo, un char se trouve dans une forêt. Par la suite, le véhicule filmé se déplace. Les images sont parfois floues, mais les chars montrés sont très similaires.

Selon les informations ukrainiennes, le char de fabrication allemande aurait été attaqué au moins douze fois par des drones russes. Il aurait été touché trois fois à l'avant et deux fois sur le côté. Il aurait ensuite poursuivi sa route, mais les drones ont de nouveau attaqué. Trois d'entre eux auraient touché la zone du moteur, mais il aurait pu continuer à rouler. Ce n'est que lorsque deux autres drones ont frappé au même endroit que le char s'est arrêté et qu'un feu a été visible.

Selon Militarnyi, on ne sait pas ce qui est arrivé à l'équipage du char. Un rapport de l'armée ukrainienne laisse toutefois entendre que les soldats auraient pu quitter le véhicule. Un scénario fort probable: il y avait, en effet, suffisamment de temps pour s'échapper entre les attaques.

Des cages de protection

Mais si le char Léopard 1A5 a pu résister aux attaques, ce n'est pas seulement grâce à sa conception datant de 1965. L'utilisation de drones a popularisé le renforcement des véhicules militaires grâce à des cages. Les drones qui s'écrasent sur le char explosent alors en premier sur ces grilles et plaques de protection. Des filets tendus au-dessus des chars sont également censés réduire la force d'impact des drones et de leurs engins explosifs.

Les plaques explosives, utilisées sur de nombreux chars en Ukraine, constituent une autre mesure de protection. Ils sont dotés d'une petite charge explosive qui se déclenche en cas d'impact et empêche par exemple l'entrée d'une grenade.

Enfin, des mesures de défense électronique sont utilisées tant du côté russe que du côté ukrainien. Des appareils spéciaux peuvent brouiller les signaux radio des drones et les faire s'écraser ou modifier leur direction de vol. Et il reste une méthode plus ancienne: des bombes fumigènes sont utilisées pour bloquer la vue des drones. Ces derniers ne sont toutefois pas visibles dans la vidéo lors des attaques contre le char Léopard. (t-online)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci