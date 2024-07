L'armée russe étonne encore avec un nouvel engin

L'armée russe envoie des tondeuses à gazon au front

Sur le terrain, les troupes russes créent la surprise avec des solutions à petit budget. L'un des derniers exemples? Un «véhicule militaire» capable d'acheminer des munitions sur le front et de mettre les blessés à l'abri.

Malgré le fait que Vladimir Poutine fasse l'éloge d'une armée soi-disant moderne et invincible, la réalité du conflit donne à voir une toute autre image. Les témoignages récoltés vont des «chars de l'époque soviétique» aux collections de musées réquisitionnées pour le front. Les soldats se plaignent d'armes très anciennes – ils doivent parfois manier des pièces de collection qui n'attendent que d'être exposées en vitrine.

Mais ce sont surtout les attaques de drones ukrainiens qui donnent du fil à retordre. Depuis février 2022, outre les pertes humaines, la Russie a aussi vu une énorme part de son équipement détruit. Dont 2600 chars, comme le révélaient en début d'année les services secrets britanniques.

D'après les experts, le parc de véhicules militaires blindés s'amenuise également. Pour pouvoir poursuivre son offensive, Vladimir Poutine n'a d'autre choix que de miser sur une économie de guerre. A l'inverse, l'Ukraine dépend fortement de la livraison d'armes de la part de ses partenaires occidentaux. Mais la misère rend ingénieux, assure le dicton.

Jusqu'à présent, c'est surtout l'Ukraine qui a fait preuve d'inventivité sur le champ de bataille. Mais elle n'a désormais plus l'apanage de la débrouillardise.

Un engin chenille

Les troupes russes créent la surprise avec des solutions à petit budget. Elles attaquent par exemple les positions ennemies à moto ou avec des tout-terrain non blindés qui ressemblent à des voitures de golf. La Russie se sert même d'un genre de tondeuse à gazon.

La preuve en image: Une sorte de tondeuse à gazon à l'avant et une remorque à l'arrière: voici la nouvelle invention de l'armée russe. Image: capture d'écran x

Voilà ce que montre une vidéo qui se répand sur les réseaux. Selon plusieurs sources, elle provient de la télévision d'Etat russe, qui aurait vanté les mérites d'un certain Pavel Petukhov. Il aurait mis au point un engin à chenilles capable d'acheminer des munitions sur le front et de mettre les blessés à l'abri.

Ce «véhicule militaire» serait composé d'un corps de traction ressemblant à un tracteur de pelouse. A la seule différence que celui-ci est équipé d'un entraînement à chenilles.

Le moteur affiche une puissance de 20 chevaux, la machine peut rouler à 30 km/h environ et transporter une charge de 500 kilos. Dans la vidéo, on la voit avec une remorque et une sorte de traîneau qui glisse sur le sol.

Cette invention doit en outre permettre aux troupes russes d'évacuer leurs camarades blessés. Pour cela, il y a une manivelle actionnée à la main qui permet de hisser le blessé. Celui-ci doit être «confortablement installé» sur la remorque.

Si le conducteur est pris pour cible, il peut se coucher dans la remorque censée le protéger. Autres points forts de cet engin: il serait facile à fabriquer, simple à entretenir et réparable directement sur le terrain.

Enfin, ce nouveau véhicule est doté d'une fonctionnalité particulière. Il est en effet même possible de régler la quantité de fumée afin de ne pas trop attirer l'attention. Il est bien entendu livré avec le motif camouflage de rigueur.

