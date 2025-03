Des soldats ukrainiens lors d'un enterrement à Irpin à la mi-novembre. Image: AP

Voici combien de soldats sont morts en Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, on estime que plus d'un million de soldats sont morts ou ont été blessés. Les deux camps sont perdants, mais l'un d'eux l'est nettement plus.

Mardi après-midi, Vladimir Poutine et Donald Trump ont parlé au téléphone pour négocier les conditions d'une trêve en Ukraine. L'une des conditions clés du Kremlin est «l'arrêt complet de l'aide militaire étrangère et de la fourniture de renseignements à Kiev».

Poutine a également refusé une trêve unique de 30 jours que l'Ukraine avait accepté de respecter. La seule concession de l'autocrate russe a été de cesser les attaques contre les installations énergétiques ukrainiennes pendant ces 30 jours. Le chef du Kremlin joue ainsi la montre et renvoie la balle à Kiev.

La Russie et les Etats-Unis exercent ainsi une pression croissante sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont l'armée recule sur le champ de bataille. Pourtant, les chiffres en provenance du front donnent une image plus nuancée de la situation.

Les morts de la Russie

Les pertes russes sont énormes. BBC Russie estime que 146 000 à 211 000 soldats russes sont morts depuis le début de la guerre. Malgré cet immense bilan humain, les forces de Moscou ne gagnent presque aucun territoire.

Depuis le début de l'invasion, il y a trois ans, un peu moins de 20% de l'Ukraine est passé sous contrôle russe. En 2024, la Russie n'a pu gagner que 0,57% de territoire. En revanche, on estime que près de 100 000 soldats russes sont morts l'année dernière.

En février, les médias russes indépendants Mediazona et Meduza ont estimé que le nombre de soldats russes morts se situait entre 170 000 et 190 000. Elles ont utilisé les données des registres de succession pour calculer les décès qui dépassent le taux de mortalité moyen.

Les données suggèrent que le nombre de victimes de l'armée russe a beaucoup augmenté depuis 2022, passant d'environ 20 000 en 2022 à 50 000 en 2023 et à près de 100 000 l'année dernière.

472 morts par semaine

En moyenne, 472 soldats russes meurent chaque semaine en Ukraine. La conversation téléphonique entre Poutine et Trump a duré plus de deux heures. Pendant ce laps de temps, au moins cinq soldats russes sont morts.

Il convient de noter que les chiffres hebdomadaires ne sont pas toujours connus. Mais les données indiquent assez précisément les moments où les combats ont été les plus intenses.

De manière générale, comparer directement plusieurs sources comporte des limites, puisque chacune d'entre elles se base sur une méthodologie différente. L'équipe de Meduza, par exemple, ne comptabilise que les pertes qu'elle a réussi à confirmer.

Les pertes ukrainiennes

Les estimations sur les pertes subies par les forces armées ukrainiennes sont plus rares, mais elles montrent une tendance similaire à celle du côté russe – chaque année, la guerre devient plus meurtrière. Selon une estimation des services de renseignement américains datant de septembre 2024, près d'un demi-million de soldats ukrainiens ont été soit tués soit blessés depuis le début de la guerre.

Selon UAlosses, le nombre de militaires ukrainiens tués à la fin du mois de février s'élève à 71 884. Le site Internet dresse une liste des soldats tués qu'il a pu vérifier via des articles de journal et des posts sur les réseaux sociaux.

En septembre 2024, un rapport des services secrets ukrainiens fuité faisait état d'au moins 70 000 à 80 000 soldats morts. Le président du comité parlementaire de défense, Roman Kostenko, a qualifié ces chiffres d'«exagérés» lors d'une interview à la radio. Il soutenait que même une estimation de 50 000 morts pourrait être trop élevée.

Les morts comme propagande

Il est difficile de vérifier le nombre exact de morts et de blessés. Les communiqués des médias et les estimations officielles des instituts permettent toutefois de se faire une idée de l'ordre de grandeur. Les gouvernements ukrainien et russe ne communiquent que rarement des chiffres «officiels» sur leurs pertes. Mais lorsqu'ils le font, il convient de les considérer avec beaucoup de prudence.

En décembre 2024, Volodymyr Zelensky a dit que les forces armées ukrainiennes avaient eu plus de 43 000 morts. Ce chiffre est nettement plus bas que ceux cités dans les rapports des services secrets, ou par UAlosses et Lostarmour. Zelensky a publié ces chiffres peu après que Donald Trump, qui n'était pas encore investi à l'époque, ait parlé sur les réseaux sociaux de la «perte ridicule» de 400 000 soldats. Le président américain n'a pas précisé d'où provenait ce chiffre.

Du côté russe, Valeri Guerassimov, chef de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, parle de plus d'un million de soldats ukrainiens tués ou blessés. Deux fois plus que ce que suggèrent les sources internationales indépendantes, que celles-ci soient des médias, des recherches, ou des estimations.

Les civils «oubliés»

Il existe encore moins de données sur les pertes civiles. Selon un rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations unies publié en janvier, 12 605 civils ukrainiens sont morts et 29 178 autres ont été blessés depuis le 24 février 2022, date du début de l'invasion.



