Le soldat ukrainien à Auschwitz, portant un t-shirt du groupe de métal néo-nazi M8l8th. Image: Instagram

Un soldat ukrainien choque lors d'une visite à Auschwitz

Le régiment ukrainien Azov est souvent accusé d'héberger des néo-nazis. L'un de ses combattants a fait récemment parler de lui dans l'ancien camp de concentration d'Auschwitz.

Tobias Eßer / t-online

Plus de «International»

Un article de

Sa visite n'est pas passée inaperçue. En juin dernier, un soldat ukrainien appartenant au régiment Azov s'est rendu à Auschwitz, comme l'atteste une photo qu'il a lui-même partagée sur Instagram.

Le combattant, connu sous le nom de«111toha_22», portait un t-shirt du groupe de métal russe M8l8th (prononcé «Molot»). Sur le dos figure la phrase «Where we are, there is no place for anyone else» («Là où nous sommes, il n'y a de place pour personne d'autre»). Certains historiens attribuent cette citation à Adolf Hitler, même si son origine exacte n'est pas clairement établie.

Un code numérique unique

Au-delà de la citation, le choix du t-shirt pour la visite soulève des questions. Car M8l8th appartient à un sous-genre appelé «National Socialist Black Metal» (NSBM). Dans l'ancien logo du groupe, on peut voir une croix renversée, mais aussi une croix gammée stylisée.

M8l8th a été fondé en Russie en 2003. Les deux huit du nom du groupe représentent le code numérique «88». Ces chiffres font référence au H, la huitième lettre de l'alphabet. En règle générale, le 88 est une abréviation de l'expression «Heil Hitler». Selon le site musical Discogs, le nom entier du groupe est Molot Gitlera, ce qui signifie en français «le marteau d'Hitler».

Image: Militant Zone

Contrairement à d'autres groupes du genre qui tentent de dissimuler leur idéologie politique, M8l8th assume ouvertement ses convictions. Sur le site du label ukrainien d'extrême droite Militant Zone, on peut lire:

«M8l8th vénère avec véhémence le nationalisme et les campagnes de guerre de la Wehrmacht»

Azov en tournée

Le profil Instagram du soldat, qui n'est plus accessible au public, contient d'autres images très explicites. Sur l'une d'entre elles, l'homme se tient devant un écran sur lequel figure une citation de Hermann Göring, ministre de l'économie du Reich de l'Allemagne nationale-socialiste. Dans cette citation, Göring condamne les mariages entre des personnes de confession juive et des «Allemands». L'amie du soldat commente l'image en disant «Dieu merci, je ne suis pas juive», ce à quoi «111toha_22» répond par un coeur blanc.

Le soldat en question, honoré pour ses exploits. Image: Régiment Azov

L'incident dans le mémorial du camp de concentration aurait eu lieu en juin. Il a toutefois attiré l'attention parce que les combattants du régiment Azov, dont fait partie «111toha_22», seront en tournée dans différentes villes européennes du 21 juillet au 2 août.

Lors de cette tournée, les personnes intéressées pourront rencontrer les soldats, leur poser des questions et, selon la page d'annonce, «trouver leur place dans la lutte de l'Ukraine». Des combattants qui ont participé aux batailles de Bakhmout, Avdiïvka et Kharkiv devraient participer à l'événement. Selon un article du journal Junge Welt, il s'agit notamment de soldats qui se battent en Ukraine dans le cadre de la 3e brigade d'assaut séparée. La tournée s'adresse également aux Ukrainiens en exil - le régiment Azov espère que certains d'entre eux décident de rejoindre l'armée.

Le régiment Azov a fait l'objet de nombreuses critiques, surtout à ses débuts. Il a été fondé par le néonazi Andriy Biletsky, qui s'est toutefois rapidement retiré. Les soldats d'Azov s'ornent de symboles d'extrême droite tels que le serpent-loup et le soleil noir. L'unité se serait toutefois «désidéologisé», explique l'historien Andreas Umland à l'AFP, mais des doutes persistent. Comme le montre le cas de cette visite d'Auschwitz.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)