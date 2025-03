Trump appelle Poutine à «épargner des soldats ukrainiens»

Donald Trump a aussi évoqué «de très bonnes et productives discussions avec le président Poutine hier (jeudi)», sans toutefois préciser si les deux chefs d'Etat avaient directement échangé au téléphone, ou via des émissaires.

Le Népal reconnaît six nouveaux 8000 mètres et ça dérange les alpinistes

Les autorités népalaises ont officiellement ajouté six nouveaux sommets culminant à 8 000 mètres. Sauf que les puristes les considèrent comme secondaires.

Cela fait plusieurs années que les autorités népalaises préparent l'arrivée de nouveaux sommets à 8000 mètres. «D’après les experts, il y a six 8 000 de plus au Népal», titrait The Kathmandu Post le 6 février 2023. En 2025, c'est chose faite: les six nouveaux pics sont validés par le gouvernement népalais.