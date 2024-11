Des «machines à tuer autonomes» sont en développement (image d'illustration). Image: dr

L'Ukraine développe des «machines à tuer autonomes»

En Ukraine, le développement de systèmes d'armes autonomes progresse rapidement, selon un expert. En fin de compte, cela pourrait permettre de remporter la victoire.

Les systèmes d'armes autonomes pourraient avoir une influence décisive sur le déroulement de la guerre d'invasion russe contre l'Ukraine, estime l'expert américain en matière de défense Greg Melcher. Il voit l'Ukraine comme un leader dans le développement de ces systèmes d'armes.

«Dans moins d'un an, des machines à tuer autonomes auront été développées», explique Melcher dans une interview avec le Tagesspiegel.

«Et la guerre avec la Russie deviendra un test pour cette nouvelle méthode» Greg Melcher.

Melcher développe des stratégies de défense avec différents pays démocratiques, dirige les opérations au Centre for the Study of New Generation Warfare à Washington D.C.

«Cette technologie pourrait changer la donne»

Selon Melcher, des centaines d'entreprises ukrainiennes sont impliquées dans le développement de systèmes d'armes autonomes, à une vitesse sans précédent.

L'expert affirme:

«Elles sont en avance sur le monde»

La raison: la menace existentielle qui pèse sur leur pays les oblige à fournir des efforts extraordinaires, qui ne seraient guère possibles sans cette motivation.

Cette dynamique donne à l'Ukraine un avantage sur la Russie: ils sont «meilleurs, plus rapides et plus agiles que l'énorme et souvent lourd système russe». Alors que la Russie mise également sur la technologie des armes autonomes, la même pression à l'innovation y fait défaut. «Les Russes ne ressentent pas la menace existentielle comme les Ukrainiens», explique Melcher.

Et cette angoisse de la défaite pourrait, selon lui, finir par changer la donne:

«Cela fait une énorme différence dans ce genre de processus»

Mais les progrès rapides dans ce domaine soulèvent aussi des questions difficiles. «Ils vont développer des choses que nous aurions préféré ne pas inventer», dit Melcher. Ce qui lui fait dire: «Laissez libre cours à vos fantasmes de Terminator».

Dans la situation de guerre actuelle, les considérations éthiques ne sont pas prioritaires. Au lieu de cela, la seule chose qui compte pour l'Ukraine est de survivre. (flx)

