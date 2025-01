Michaïlo Drapatie doit revitaliser le front est de l’Ukraine, un défi auquel il est habitué. Image: WATSON

Le nouveau général ukrainien est badass

Michaïlo Drapatie doit donner un nouvel élan à la partie la plus disputée de l'est de l'Ukraine. Les situations de départ difficiles ne lui sont pas inconnues.

David Schafbuch / t-online

Plus de «International»

Un article de

Volodymyr Zelensky s'y connaît désormais en matière de remplacement de personnel clé. Le président ukrainien a changé les ministres de la Défense, des Affaires étrangères ou le commandant en chef de l'ensemble de l'armée depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie.

Mais tard dimanche soir, le président ukrainien a annoncé un changement de personnel qu'il aurait peut-être préféré éviter: à l'avenir, Michaïlo Drapatie, jusqu'ici commandant des forces terrestres ukrainiennes, sera également responsable du groupe Kortyzia.

Plusieurs changements

Ce groupe est actif dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, l'épicentre actuel de la guerre contre la Russie. L'objectif est de renforcer les troupes avec ce changement de personnel, a indiqué Zelensky pour justifier sa décision.

En l'espace d'un an, il s'agit déjà du troisième changement à ce poste: les deux prédécesseurs de Drapatie ne sont restés en poste que quelques mois chacun - et l'Ukraine aurait, de son point de vue, un besoin urgent d'une expérience réussie dans la région, car l'armée russe n'a cessé de progresser dans la région ces derniers temps.



Drapatie, surnommé «Rubin», a en tout cas l'expérience des missions difficiles.

Combats à Marioupol

A 42 ans, il peut déjà se targuer d'une carrière fulgurante dans l'armée ukrainienne. Ayant grandi dans une petite ville ukrainienne au nord de la frontière avec la Roumanie et la Moldavie, il a commencé sa formation militaire après l'école dans les troupes blindées de Kharkiv, qu'il a terminée en 2004.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Dix ans plus tard, Drapatie était commandant lorsque la guerre avec la Russie a éclaté suite aux manifestations de l'Euromaïdan: le jeune homme, alors âgé de 31 ans, a livré des combats avec les séparatistes russes dans la ville portuaire de Marioupol, combats que les forces armées ukrainiennes ont remportés à l'été 2014. A l'époque, Drapatie aurait notamment fait sensation en fonçant audacieusement avec un char à travers un barrage des séparatistes.

Drapatie a ensuite continué à gravir les échelons de l'armée. En 2021, il a terminé ses études et a été honoré pour cela, entre autres, en tant que major de sa promotion par l'ambassadrice britannique en Ukraine de l'époque. Après l'invasion totale de la Russie, le militaire, devenu entre-temps général de brigade, a également participé à la libération de la ville ukrainienne de Kherson en été 2022.

Ce n'est qu'en novembre dernier qu'il a été nommé commandant en chef des forces terrestres ukrainiennes. On ne sait toutefois pas comment cet homme de 42 ans pourra en plus stabiliser le front est ukrainien. Si la ville de Pokrovsk, très disputée, tombait entre les mains des forces russes en constante progression, celles-ci feraient un grand pas vers la conquête de toute la région de Donetsk - et donc vers l'un des principaux objectifs de guerre du président russe Vladimir Poutine.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)